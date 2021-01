Postepay, come avere saldo e giacenza media per ISEE senza andare alla posta

Per molte famiglie è tempo di rinnovare l’ISEE, utile a richiedere alcune agevolazioni fiscali. Tra i documenti necessari ci sono anche l’estratto conto e la giacenza media delle PostePay, le carte prepagate di Poste Italiane. Si possono ottenere online?

Una domanda che in tanti si stanno ponendo in questi giorni. Se tramite home banking è possibile scaricare direttamente da casa e con facilità saldo e giacenza media dal sito della propria banca, diversa è la situazione per le carte prepagate di Poste. Esistono infatti due differenti PostePay: la Standard e la Evolution. E solo in un caso è possibile ottenere i documenti necessaria all’ISEE via web.

Quando si possono scaricare

Se siete titolari di una Postepay Evolution non occorre andare allo sportello ma si possono richiedere l’estratto conto e la giacenza media online dal sito di Poste. Basta effettuare l’accesso alla propria area personale con le proprie credenziali. Occorre poi accedere al menù principale MyPoste e dalla sezione “altro” cercare la voce “Estratti conto e comunicazioni online”. Infine, basta selezionare “Carte prepagate” e far partire il download per ottenere i documenti in formato PDF.

Quando non si possono scaricare

Se siete titolari di una PostePay Standard purtroppo non potete scaricare tali documenti via web ma dovete recarvi allo sportello. E’ possibile prenotarsi via smartphone per evitare le file e le lunghe attese, soprattutto in questo periodo.

Che fare se siete impossibilitati?

Se siete impossibilitati o in quarantena/isolamento, potete delegare qualcuno. Abbiamo contattato Poste e ci è stato risposto che chi non ha modo di recarsi presso un ufficio postale, può delegare un’altra persona. In questo caso, occorre scrivere una delega in carta semplice, corredata dalla fotocopia del proprio documento di identità e contenente gli estremi identificativi del delegato, compreso il suo documento di riconoscimento.

Fonti di riferimento: Poste

LEGGI anche: