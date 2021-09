Il Ministero della Transizione Ecologica cerca 50 laureati pronti a rinnovare la PA. Puoi candidarti fino al 20 settembre

Il 20 settembre scade il termine per la presentazione delle domande per partecipare al maxi concorso, indetto dal Ministero dell’Economia e Finanza (MEF) e finalizzato al reclutamento di 500 figure da assegnare ai vari ministeri. Si tratta di un’importante occasione per tantissimi giovani laureati – anche con laurea triennale – che saranno chiamati a svolgere le funzioni di monitoraggio e supervisione sull’attuazione degli investimenti e delle riforme previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Le 500 figure professionali saranno assunte con un contratto di lavoro a tempo determinato “per un periodo anche superiore a 36 mesi, ma non eccedente la durata di completamento del Pnrr e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.”. Di queste 500 figure 50 saranno assegnate al Ministero della Transizione Ecologica.

Cerchiamo 500 laureati pronti a rinnovare la Pubblica Amministrazione. Diventa parte del #PNRR, metti in campo tutte le tue capacità e competenze.

Hai tempo fino al 20 settembre. Scopri di più su https://t.co/QuM5mdwZjU#LaTuaSfida #PNRR #rinnovamento pic.twitter.com/fcqLLMlVzZ — Ministero della Transizione Ecologica (@MiTE_IT) September 13, 2021

Ma, prima di approfondire i requisiti richiesti, vediamo la ripartizione nei diversi ministeri:

198 unità per il profilo economico

125 unità per il profilo giuridico

73 unità per il profilo statistico-matematico

104 unità per il profilo informatico, ingegneristico, ingegneristico gestionale

I requisiti richiesti

cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di altro Stato membro dell’Unione europea

età non inferiore ai diciotto anni

possesso almeno del seguente titolo di studio: laurea triennale

idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni previste dal concorso

godimento dei diritti civili e politici;

non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti o licenziati

da un impiego statale

da un impiego statale non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici

per i candidati di sesso maschile, posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva secondo la vigente normativa italiana

Selezione in due fasi

Il concorso prevede una selezione in due fasi:

1) una prova scritta digitale distinta per i diversi profili di concorso, consistente in un test di 40 quesiti a risposta multipla, da risolvere in 60 minuti

2) la valutazione dei titoli, distinta per i diversi profili di concorso, solo a seguito dell’espletamento della prova scritta e con esclusivo riferimento ai candidati risultati idonei alla prova, e sulla base delle dichiarazioni degli stessi, rese nella domanda di partecipazione e nella documentazione prodotta.

Come inviare la candidatura

La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata entro le ore 14.00 del 20 settembre 2021 esclusivamente per via telematica, effettuando l’accesso usando il Sistema pubblico di identità digitale (SPID) e compilando l’apposito modulo elettronico sul sistema “Step-One 2019” a questo sito.

È richiesto il versamento della quota di partecipazione al concorso di 10 euro. Nel caso di presentazione della domanda per più codici concorso, è richiesto il versamento della quota per ogni codice. Inoltre, per partecipazione al concorso i candidati devono essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

Per consultare il bando del concorso CLICCA QUI

