AAA: cercasi Dirigente Scolastico per una scuola di soli 3 alunni in un’isola remota della Scozia, lo stipendio è di 66.000 euro

Siete Dirigenti Scolastici o aspiranti tali? Questo annuncio di lavoro fa per voi. E che annuncio! La scuola primaria, Fair Isle Primary School, cerca un Preside disposto a trasferirsi sulla remota isola di Fair Isle, che fa parte delle Isole Shetland, in Scozia, dove risiedono appena 60 persone. Luogo dove la vita scorre più lenta, abitato da una piccola comunità molto unita, dinamica e accogliente.

Un compito che potrebbe sembrare particolarmente arduo se non fosse che, alla scuola dell’isola, sono iscritti solo 3 alunni. Il Dirigente Scolastico guadagnerà la bellezza di £ 56.787 all’anno, l’equivalente di circa 66.000 euro, per un totale di 35 ore settimanali di lavoro. Anche le spese di viaggio saranno coperte. Ma per candidarsi c’è tempo solo fino al 29 agosto.

Alcune delle qualità del candidato ideale? Tanta energia, spirito di iniziativa, buone capacità comunicative, autodisciplina.

Siete pronti a cambiare vita? Tutte le info per candidarsi qui.

