Lo scrittore russo Sergey Komkov ha annunciato di aver presentato domanda per la candidatura di Putin al Premio Nobel per la Pace nel 2021.

Commentando la notizia, il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov ha osservato che sono state nominate per il Premio Nobel

“persone completamente diverse. C’è una procedura specifica per valutare i candidati. Se si deciderà così, ottimo. Se non verrà accettata, non succede nulla”, ha dichiarato.

Anche il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è stato nominato per il premio Nobel per la pace per i suoi sforzi nell’aiutare a negoziare l’ accordo di pace tra Israele e gli Emirati Arabi Uniti.

Fonte: Ria.ru