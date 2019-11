Tragedia al mercatino di Natale: crolla scultura di ghiaccio, ucciso un bambino in Lussemburgo

A volte la vita sembra proprio ingiusta. Soprattutto quando a essere vittime di tragedie sono i bambini. È successo in un mercatino di Natale organizzato in Place Guillaume II, nella città di Lussemburgo, che avrebbe dovuto essere luogo di piacevole svago e che, invece, domenica 24 novembre si è trasformato in uno scenario da incubo.

Improvvisamente una scultura di ghiaccio è crollata e un pezzo si è scagliato contro un bambino di pochi anni, questo è quanto dichiarato dalla polizia del Granducato secondo Ouest France. L’incidente è avvenuto verso le 20:00, a pochi metri dalla pista di pattinaggio del mercatino.

Nonostante il tempestivo intervento sul posto da parte dei soccorsi, il bambino non ce l’ha fatta ed è morto sull’ambulanza. Ancora non si sa nulla sulle precise dinamiche dell’incidente ma nel frattempo è stata aperta un’indagine per omicidio colposo e il mercatino di Natale è stato chiuso. La polizia sta inoltre cercando eventuali testimoni per chiarire i fatti.

Lo scultore che ha realizzato l’opera ha dichiarato a 5minutes:

“Siamo tutti scioccati, io per primo. Non può succedere una cosa del genere… non potrebbe cadere da solo, è impossibile”.

Secondo l’artista, che dice di aver utilizzato in fase di realizzazione solo acqua pura, senza aria, in modo da rendere la scultura totalmente trasparente, nessuna delle sue opere è mai crollata prima d’ora. Saranno le indagini a fare chiarezza sull’incidente, che per ora rimane un mistero.

Quello che è certo, purtroppo, è che questa vittima innocente, probabilmente di 2-3 anni di età, ha perso la vita senza colpa e che è doveroso fare tutto il possibile affinché incendi simili non si verifichino.

Photo Credit: visitluxembourg.com/5minutes