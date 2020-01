Meno dell’1% delle persone è un super fisionomista: fai questo test e scopri se sei uno di loro

Tante persone sostengono di non dimenticare mai un volto che hanno visto anche solo una volta o due. La realtà però sembrerebbe essere diversa. Secondo gli esperti dimentichiamo spesso i visi delle persone e solo l’1% della popolazione è composta di super fisionomisti! Siete uno di loro? Scopritelo con questo test

Il dottor Josh Davis, docente senior di psicologia dell‘Università di Greenwich nel Regno Unito, ha dichiarato che i super fisionomisti possono ricordare un volto anche molti anni dopo averlo visto e pure se l’immagine è stata di fronte ai loro occhi solo per pochi secondi. Queste persone eccezionali, però, sono “meno dell’1 percento della popolazione“.

Volete scoprire se siete uno di loro? Potete provare a superare il test online realizzato dal professore Davis stesso. Avrete poco tempo, solo 8 secondi, per studiare nei minimi dettagli la foto di un volto che poi bisogna riconoscere in un gruppo composto da 8 differenti visi. Le prove in totale sono 14 e richiedono pochi minuti del vostro tempo.

Fare il test non confermerà esattamente se siete un membro di questa insolita élite di super dotati, ma se ottenete un punteggio superiore a 10 è probabile che le vostre abilità di riconoscimento facciale siano migliori della media.

Scegliete la lingua che conoscete meglio e iniziate subito il test (qui) che non è facile come potrebbe sembrare all’inizio (mano mano che va avanti il riconoscimento si complica!)

Buon divertimento!

