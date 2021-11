Papa Francesco sceglie Suor Petrini come segretario del Governatorato: è la prima donna a ricoprire l’incarico

Cambio nomine ai vertici del Governatorato Vaticano: per la prima volta una donna detiene il potere esecutivo in luogo del Pontefice

Per la parità di genere anche fra le cariche pontificie, Papa Francesco ha annunciato la nomina di Suor Raffaella Petrini, appartenente all’ordine delle Suore Francescane dell’Eucaristia (istituto nato negli Stati Uniti negli anni ’70), come segretario generale del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano. Finora alla religiosa era affidato l’officio della Congregazione per l’evangelizzazione dei popoli.

Il Governatorato vaticano è l’organo che esercita il potere esecutivo nello Stato di Città del Vaticano in luogo del Santo Padre, fu istituito nel marzo 1939 e ha sede nello storico Palazzo del Governatorato in Vaticano. È la prima volta che una donna occupa questo ruolo, e questa nomina dimostra ancora una volta la forte impronta rivoluzionaria che il Papa sta imprimendo al governo del Vaticano, finora fortemente improntato al maschilismo.

Suor Petrini, 52 anni, si è laureata in Scienze Politiche e ha conseguito un dottorato presso la Pontificia Università San Tommaso d’Aquino, dove lavora attualmente come docente. Nel suo nuovo incarico darà affiancata dall’avvocato Giuseppe Puglisi-Alibrandi, che ricoprirà il ruolo di vice-segretario generale del Governatorato, il Papa ha nominato.

Fonte: Sala Stampa della Santa Sede

