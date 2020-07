Si può acquistare il suono dei peti di un’attrice giapponese. In vendita il file audio

Incredibile ma vero: l’attrice e doppiatrice giapponese Kotori Hino mette in vendita i propri peti, in un unico file audio della durata di circa un’ora al costo di 1320 yen (circa 11 euro). Di varie tipologie che segnano altrettanti capitoli, sembra che le vendite stiano andando molto bene.

Peti d’autore, non c’è che dire. Un’attrice e doppiatrice giapponese ha registrato in un unico file le sue emissioni di gas, in vari modi e di diverse tipologie, corredando il tutto con un’intervista e una sorta di “backstage” alla fine. L’”opera” è della casa editrice indipendente Inoshikachokan che ha intitolato la sua ultima creazione ‘Voglio ascoltare i peti di una vera attrice doppiatrice’.

Come ogni pubblicazione che si rispetti, anche questa è suddivisa in capitoli, che, oltre all’intervista e al backstage, includono:

Per iniziare

Un peto serrato

Emettere peti all’interno di un sacco

Emettere peti nella vasca da bagno

Resistere all’impulso di emettere peti durante la masturbazione

E per chi si sta domandano ora “Ma perché?” basti ricordare che in Giappone il 31 marzo 2019 si è tenuto il ‘Festival del peto’, dove bellissime donne gareggiavano nell’emissione dei loro gas intestinali.

Paese che vai, usanze che trovi. La vendita del file, comunque, è aperta a tutti. Basta collegarsi a questo link.

Fonti di riferimento: Newsonjapan.com / DLsite/Twitter

