Mutilazioni genitali femminili: quei tagli indelebili sulle bambine che lacerano il corpo e violano l’anima

Danneggiano in modo permanente i corpi delle ragazze, infliggendo dolore lancinante, traumi emotivi, complicazioni potenzialmente mortali durante la gravidanza, il lavoro e il parto. Sono le Mutilazioni Genitali Femminili.

Ad oggi nel mondo si contano oltre 200 milioni di donne e ragazze cadute vittima di pratiche di mutilazione genitale. Ogni anno, oltre 3 milioni di bambine africane sono sottoposte a diverse forme di mutilazione genitale femminile. Per abolire una volta per tutte tale pratica, occorre puntare sull’educazione sessuale e trovare alternative socialmente accettabili dalle comunità interessate.

Praticata in oltre 30 paesi al mondo — non solo in Africa e del Medio Oriente, ma anche in alcuni paesi dell’Asia e dell’America Latina — la mutilazione genitale femminile (MGF) (o “circoncisione femminile”) si riferisce ad un insieme di procedure che comportano la rimozione parziale o totale dei genitali esterni femminili ovvero altre lesioni ai genitali femminili per motivi non medici.

Le mutilazioni genitali femminili sono praticate generalmente su soggetti femminili di età compresa tra l’infanzia e i 15 anni. Di norma, chi circoncide è una donna appartenente alla comunità, che di solito opera anche come assistente al parto. Chi esegue la MGF utilizza di solito una lama. Agli uomini non è permesso assistere agli interventi; pertanto, la comunità maschile ignora o non si cura della sofferenza provata dalle bambine e dalle ragazze durante l’operazione, che viene spesso eseguita in condizioni igienico-sanitarie precarie, senza ricorrere ad anestetici, antibiotici né a materiale sterile, esponendo la vittima al rischio di morte per sopravvenute emorragie e infezioni.