Addio all’attore Jeremy Bulloch, l’originale Boba Fett di Star Wars è morto a 75 anni

Un altro lutto ha colpito il mondo dello spettacolo. Ci ha lasciati ieri l’attore britannico Jeremy Bulloch, noto soprattutto per aver interpretato il cacciatore di taglie Boba Fett nei primi film di “Star Wars”.

Bulloch è morto all’età di 75 anni all’ospedale a Tooting, nel sud di Londra, “a seguito di complicazioni di salute, inclusi diversi anni di convivenza con il morbo di Parkinson”, come riporta il suo sito web. Ma ha trascorso i suoi ultimi giorni in pace, in compagnia della moglie Maureen, con cui ha vissuto insieme per oltre cinquant’anni, e dei suoi due figli Jamie e Robbie.

La carriera e la vita di Jeremy Bulloch

L’attore, originario del Leicestershire, ha avuto una lunga e felice carriera. Bulloch è apparso in varie serie tv degli anni ’70 e ’80, tra cui “Doctor Who” e “Robin of Sherwood” e ha avuto alcuni ruoli secondari in tre film di James Bond. Ma è meglio conosciuto per “Star Wars”, in cui ha interpretato Boba Fett in “L’impero colpisce ancora” e “Il ritorno dello Jedi”.

Jeremy Bulloch, whose unforgettable performance as notorious bounty hunter Boba Fett has captivated audiences since he first appeared in 1980's Star Wars: The Empire Strikes Back, has sadly passed away. pic.twitter.com/Wekhv3rxqN — Star Wars (@starwars) December 17, 2020

Lontano dal grande schermo, Jeremy Bulloch era un talentuoso calciatore e giocatore di cricket, ma anche uomo dal cuore grande. Ha sostenuto una serie di enti di beneficenza tra cui il Great Ormond Street Hospital, che ha salvato la vita di sua nipote. Inoltre, era legato all’Italia, in particolare alla Toscana, dove amava trascorrere le vacanze.

Buon viaggio, Jeremy! Ci mancherai.

Fonte: Ansa/JeremyBulloch.com