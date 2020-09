Cerca di un uccidere una mosca con una racchetta elettrica ma fa saltare in aria la casa

Avete presente quelle racchette elettriche che si utilizzano per uccidere zanzare, mosche o altri insetti? Ebbene un anziano francese che, come ogni giorno, la stava utilizzando si è visto protagonista di uno spiacevole incidente domestico.

L’incidente è avvenuto venerdì nel villaggio di Parcoul-Chenaud a nord-est di Bordeaux in Francia quando un uomo, infastidito da una mosca, ha tirato fuori la racchetta elettrica che brucia gli insetti nel momento in cui vi entra in contatto.

Il problema è che l’uomo non sapeva che nella casa vi era del gas in quanto la bombola perdeva e l’elettricità, sia pur limitata, di questo aggeggio è risultata fatale. In pratica, la racchetta elettrica ha prodotto la scintilla che a sua volta ha innescato l’esplosione.

L’anziano, che si è immediatamente gettato a terra, ha riportato fortunatamente solo l’ustione di una mano che è stata prontamente curata all’ospedale di Libourne. La cucina, invece, è andata distrutta insieme a parte del tetto.

Nel 2007 si era verificato un incidente simile ma questa volta in Thailandia dove un bambino di due anni era finito in ospedale a Bangkok con gravi ustioni causate da una racchetta elettrica per insetti.

Il padre del bambino stava usando il dispositivo per uccidere una zanzara all’interno di un laboratorio dove vi era della colla adesiva infiammabile che era finita sul pavimento. Il bambino aveva inavvertitamente appoggiato lo scacciamosche acceso sul pavimento che a sua volta ha fatto prendere fuoco alla colla e successivamente ai vestiti del piccolo.

Si tratta di incidenti rari ma da non sottovalutare. Meglio allora utilizzare altri sistemi, tra l’altro meno crudeli, per tenere lontane mosche e zanzare.

Fonte: Sud Ouest / BBC

