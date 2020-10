In vendita il cubo di Rubik funzionante più piccolo del mondo (ma a un prezzo sconcertante)

Minuscolo e ultrapreciso: è il cubo di Rubik più piccolo del mondo, messo in vendita da un’azienda giapponese. Per tutti gli appassionati con qualche soldo in più in tasca. Il gioco costa infatti circa 1620 euro.

Il mini cubo ha un lato di appena 0,39 pollici (circa 2,5 centimetri) e, fatto tutto in alluminio, pesa circa 2 grammi: è quindi così piccolo da stare su un francobollo o una piccola moneta (viene comunque fornito con il suo piedistallo).

Nonostante le sue incredibili dimensioni è ultrapreciso, assicurano i produttori, che ne garantiscono anche l’assoluta aderenza al cubo di Rubik classico. Certo, immaginiamo, saranno più abili dita molto sottili per spostare le piccolissime parti del gioco.

Il produttore di giocattoli giapponese MegaTrea ha iniziato a prendere ordini da qualche giorno, e, nonostante il prezzo di circa 1620 euro, non proprio alla portata di tutti, non mancano le richieste. Tanto che l’azienda prevede ancora incrementi almeno fino a Natale.

Il lancio del mini cubo è avvenuto durante la pandemia che ha visto le persone passare più tempo a casa ed è stato perfetto dal punto di vista del marketing: la società riporta infatti che le vendite di tutti i cubi di Rubik sono aumentate del 50% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

D’altronde in Giappone era andato a ruba il “capo-famiglia”: da quando i cubi originali avevano debuttato nell’arcipelago asiatico nel 1980, ne erano stati venduti oltre 14 milioni, di cui 4 solo nei primi otto mesi.

“In commemorazione del 40° anniversario dell’uscita del cubo di Rubik in Giappone abbiamo sviluppato il ‘Mini cubo di Rubik’ per diffondere la tecnologia giapponese nel mondo! – si legge sul sito dell’azienda – È un cubo di metallo che puoi girare e ricombinare anche se è piccolo! Con uno speciale piedistallo in metallo! Puoi anche godertelo come soprammobile!”

I pre-ordini si possono effettuare direttamente sul portale della società: partiti il 23 settembre, proseguiranno fino al 9 novembre 2020. Ma le consegne effettive inizieranno a fine dicembre.

Fonti di riferimento: Megatrea

Leggi anche: