Jason Momoa: dopo 7 anni si taglia la barba... per salvare il Pianeta

Jason Momoa si taglia la barba per una causa ambientalista. Il celebre attore di Game of Thrones e Aquaman con questo gesto simbolico invita tutti alla svolta plastic free.

Dopo sette anni, ha preso in mano un rasoio. Su Youtube, l’attore mentre si rade, spiega il perché di questo gesto.

“Addio Drogo, Aquaman, Declan, Baba! Sto rasando questa “bestia”, è ora di cambiare. Un cambiamento per il meglio, per i miei figli, per i vostri figli, per il mondo. Operiamo un cambiamento positivo per la salute del nostro pianeta. Ripuliamo i nostri oceani e la nostra terra. Unisciti a me in questo viaggio. Passiamo all’alluminio, che è infinitamente riciclabile. Acqua non in plastica”, dice nel video.

Un viaggio verso scelte più sostenibili per evitare che la catastrofica previsione che entro il 2050 in mare ci sarà più plastica che pesci, possa avverarsi. La situazione è ormai a limite: le microplastiche sono addirittura nell’Artico e perfino nell’aria. Per questo, a modo suo, con un gesto plateale, l’attore di Aquaman attraverso il cambio di look che l’ha reso famoso, invita tutti a passare dalla plastica all’alluminio che è riciclabile al 100%.

Nel video Momoa cammina in montagne aride e deserte che però sono inquinate dalla plastica. Zone un tempo incontaminate che sono state distrutte dalla mano dell’uomo. La plastica come sappiamo si disperde nell’ambiente e poi sotto forma di microplastica arriva a distruggere interi ecosistemi, uccidendo uccelli e pesci che scambiano questi frammenti per cibo.

“Voglio solo diffondere la consapevolezza che la plastica sta uccidendo il nostro Pianeta. Ma io credo che noi abbiamo la soluzione a questo: riciclare”, dice l’attore.

Guarda il video:

Il 32% della plastica sfugge al sistema di raccolta e viene abbandonato in natura. Ognuno di noi può fare la propria parte, iniziando dal corretto smaltimento dei rifiuti, limitando o eliminando quando è possibile il consumo di plastica, utilizzando materiali biodegradabili e riciclabili, mai usa e getta.

