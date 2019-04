Reiwa: ordine, armonia e pace. Sta per iniziare la nuova era giapponese 

Parole d’ordine saranno armonia e pace. Il primo maggio in Giappone inizierà una nuova era conosciuta come Reiwa, con l' imperatore del Paese, Naruhito, attuale principe ereditario.



Attualmente il trono è occupato dal padre, l'imperatore Akihito, ma il figlio, promette una nuova era, come riferito dal portavoce del governo Yoshihide Suga.

Cosa significa Reiwa? Il nome deriva dalla collezione 'Manyo-shu', la più antica raccolta esistente di poesia giapponese, compilata nel settimo e ottavo secolo. 'Rei' e 'Wa' significano 'piacevole' o 'ordine' e 'armonia' o 'pace'.

Il percorso per la selezione del nome era iniziato nel 2017 e per sceglierlo sono stati interpellati esperti di letteratura giapponese e di storia dell'Asia orientale, poi la palla è passata a una commissione composta da accademici ed esponenti nel settore degli affari e del comparto dei media, prima di essere sottoposto nuovamente alla visione dei portavoce di entrambe le camere del Parlamento.

"Questo nome riflette l’unità spirituale del popolo giapponese, significa la nascita di una civiltà in cui c'è armonia tra le persone. La primavera arriva dopo il severo inverno, è l'inizio di un tempo pieno di speranza" ha detto il primo ministro Shinzo Abe in conferenza stampa.

Il Giappone, dunque, che oggi è nell’Anno 31 dell’Heisei ripartirà dall’Anno 1 della Reiwa cambiando così i caratteri che saranno impressi su documenti ufficiali, calendari, monete e testate dei quotidiani.

L’annuncio dell’avvento dell’Era Reiwa, la 248esima della storia imperiale, è stato dato a Tokyo in un clima di festa, come richiede ogni grande evento. Adesso ci si interroga su cosa avverrà in questo periodo che si accinge ad iniziare.

Difficile fare previsioni politiche-economiche in un mondo sempre più globalizzato.

Del futuro imperatore sappiamo che ha 59 anni, sarà il principe più anziano a salire sul trono dai tempi dell’Era Meiji, che cominciò nel 1868 e che da sempre sta vicino alla gente non disdegnando foto ed escursioni in montagna.

Sappiamo poi, che non è cresciuto sotto una campagna di vetro, ha studiato con i suoi coetanei sempre ben accetti a Palazzo, si è trasferito a Oxford per l’università ed è qui che si è appassionato all’ambiente.

