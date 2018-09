È nato prima l’uovo o gallina? A rispondere alla domanda più gettonata di sempre, ci pensa la fisica quantistica attraverso un esperimento con particelle: gli scienziati hanno sparato dei fotoni attraverso un interferometro e sono arrivati a una conclusione. Leggete un po’ cosa hanno scoperto.

Chiedersi se è nato prima l’uovo o la gallina va a perdere ogni significato e ogni risposta in fisica quantistica dove non esiste un “prima e un dopo”, ovvero un nesso di causalità tra gli eventi. L’esperimento è stato descritto sulla rivista Physical Review Letters e condotto da un team di ricercatori con a capo Andrew White, dell'università australiana del Queensland.

In pratica, durante l’esperimento sono stati sparati fotoni, ovvero particelle di luce, attraverso uno strumento chiamato interferometro, in cui due percorsi divergono e poi si ricongiungono.

I fotoni che possono essere polarizzati sia verticalmente che orizzontalmente sono stati fatti entrare così: i fotoni polarizzati verticalmente sono entrati prima a sinistra e poi a destra, mentre quelli polarizzati orizzontalmente prima a destra e poi a sinistra.

È stato così osservato che il fotone è in grado di percorrere contemporaneamente i due percorsi e diventa impossibile prevedere in che ordine esso attraversi il dispositivo. Così si va a perdere il concetto di un prima e un dopo.

“Misurando la polarizzazione dei fotoni all’uscita dell’interruttore quantico, siamo stati in grado di mostrare che l’ordine delle trasformazioni sulla forma della luce non era impostato. Questa è solo una prima prova di principio, ma su un ordine causale indefinito su più larga scala si possono avere reali applicazioni pratiche, come rendere i computer più efficienti o migliorare la comunicazione”, spiega Fabio Costa, ricercatore nell’esperimento.