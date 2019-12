Street art, edicole e scaffali pieni di libri: a Napoli nasce il primo ‘Vicolo della cultura’ d’Italia

Street art, edicole, scaffali pieni di libri e di contorno, tanti simboli della cultura partenopea. A Napoli, al Rione Sanità nasce il primo“Vicolo della cultura” d’Italia, un luogo aperto a tutti e inclusivo.

L’inaugurazione ufficiale ci sarà il 21 dicembre alle 11, ma già via Montesilvano è sotto i riflettori grazie a installazioni artistiche e tanta street art moderna e contemporanea. Il tutto grazie all’associazione di volontariato Opportunity, che da tempo organizza iniziative e servizi gratuiti per i poveri e i migranti della città in un bene confiscato alla camorra, al rione sanità e alla collaborazione della compagnia culturale Toraldo, con la campagna “Toraldo t’accumpagna”, ispirata al noto detto partenopeo “a maronn t’accumpagna”.

“Proprio tra questi vicoli – dice a Voce di Napoli, Davide D’Errico, presidente della onlus Opportunity – 300 anni dopo la prima illuminazione di Napoli, è nata l’idea di affiancare alle classiche edicole votive delle moderne edicole culturali. Perché se padre Rocco vinse la criminalità con la devozione e l’illuminazione, noi vogliamo vincerla con la bellezza e la cultura”.

C'è scritto via Montesilvano, certo, ma dal 21 Dicembre diventerà anche il "vicolo della cultura".Il primo in tutta… Pubblicato da Davide D' Errico su Giovedì 5 dicembre 2019

Nel Vicolo della cultura ci saranno quindi delle edicole culturali in cui sarà possibile allestire mostre artistiche e fotografiche, leggere un libro e passare delle ore piacevoli, con un occhio alla sostenibilità grazie a illuminazione e materiali.

“Collaborare con onlus così giovani e attive sul territorio, é uno dei tanti modi per praticare la bellezza. Siamo orgogliosi di essere partner di questo progetto. Napoli non ha bisogno di eroi, ma di persone ed aziende, che investano sui giovani e sulla cultura“, dice a Vesuvio online Stefania Simonetti, delegata di Toraldo.

Le opere artistiche, prodotte da Mario Schiano e Gianluca Raro, faranno da cornice alle edicole culturali, simili nella forma e nel modo di essere a quelle tradizionali. Durante l’inaugurazione, molti scrittori doneranno libri per la biblioteca gratuita, tra i tanti anche Lorenzo Marone, protagonista della scrittura contemporanea.

