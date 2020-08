Dimmi quale fiore di loto scegli e ti dirò che periodo della tua vita stai vivendo

Un test della personalità che ti svela in quale periodo della tua vita ti trovi. Per spezzare con la routine quotidiana, scegli uno di questi sei fiori di loto, ognuno corrisponde a un profilo e ti mostra qualcosa in più del tuo carattere e il modo di relazionarti con gli altri.

Un test veloce perché per farlo bastano pochi minuti. Come ribadiamo sempre, i test non hanno in tasca la verità assoluta, sono dei semplici giochi e come tali vanno presi. Ritagliati due minuti del tuo tempo e inizia il test. Quale fiore di loto attira per primo la tua attenzione? Dopo l’immagine troverai le soluzioni.

Fiore numero uno

Se hai scelto il primo fiore, vuol dire che stai vivendo un momento difficile e forse, non te ne sei del tutto reso conto. Devi rimanere calmo, è la cosa più importante per superare le difficoltà. Anche se vorresti esplodere e cambiare tutto subito, non farlo. Aspetta, prenditi il ​​tuo tempo e capisci qual è la cosa giusta da fare.

Fiore numero due

Se ti ha colpito il fiore di loto numero due, significa che devi pensare meglio e riflettere attentamente sui tuoi prossimi passi. Devi concentrarti su te stesso e non cercare di rendere tutti felici. Prenditi qualche minuto per analizzare anche la tua situazione finanziaria, forse il tuo malessere viene anche da lì.

Fiore numero tre

Se hai scelto il fiore numero tre vuol dire che stai soffrendo per qualcosa che non dipende dalla tua volontà, ma attenzione a non diventare una vittima. Prenditi del tempo e lavora su quei problemi che ti affliggono così tanto. Elimina le persone tossiche dalla vita e otterrai un nuovo equilibrio.

Fiore numero quattro

Se questo fiore di loto è stato quello che ha attirato la tua attenzione, significa che sei consapevole del momento difficile che stai attraversando. Potresti sentirti scoraggiato e irritato, ma c’è una via d’uscita, devi rallentare. Cerca di avere persone vicine che ti vogliono bene e che si prendono davvero cura di te.

Fiore numero cinque

Se hai scelto questo fiore vuol dire che hai imboccato la strada giusta, anche se non ti senti completamente felice. Dovresti essere grato per le persone intorno a te, ma dovresti anche concentrarti su te stesso. Non c’è niente di sbagliato nel prendersi una pausa, quando c’è bisogno.

Fiore numero sei

Il fiore numero sei? È difficile accettarlo, ma le tue cicatrici emotive sono molto più profonde di quanto pensi e devi superarle. In questo momento, non ti senti a tuo agio con te stesso, smetti di essere così spaventato, affronta le tue paure e superale.

Fonte: I Profesional

Leggi anche: