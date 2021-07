Gli Uffizi diffusi della Toscana, Venezia e Sicilia tra i 100 posti più belli al mondo

Tra Arouca, la città portoghese dove si trova il ponte sospeso pedonale più lungo del mondo, e la valle del Wadi Dana, la più grande riserva naturale della Giordania, ci sono la Toscana, con i suoi Uffizi diffusi, la Sicilia, con il suo rinnovato richiamo turistico, e Venezia, con la sua meravigliosa laguna.

È la Top 100 stilata dal Time, “The World’s 100 Greatest Places of 2021” la classifica che ogni anno la prestigiosa rivista statunitense pubblica sulle “destinazioni straordinarie da esplorare”, scelte dai corrispondenti in base alle loro esperienze personali.

E così, La Toscana degli Uffizi diffusi, con la Sicilia e Venezia, sono gli unici tre luoghi italiani inseriti nella lista mondiale.

Perché la Sicilia

L’isola più grande d’Italia invita i visitatori a tornare con incentivi sovvenzionati dal governo, tra cui soggiorni gratuiti in hotel e accesso ai musei – scrive la giornalista Brekke Fletcher. Le nuove località balneari aggiungono ulteriore fascino alle numerose attrazioni della Sicilia, che includono templi greci, mosaici bizantini e uno dei vulcani più attivi d’Europa. L’ultima proprietà di Rocco Forte, Villa Igiea, ospitata in una villa storica affacciata sulla baia di Palermo, inaugurata a giugno dopo due anni di ristrutturazione, offre una vista sul mare dal suo patio e dai giardini terrazzati. Un’altra offerta del Forte, il Verdura Resort dall’altra parte dell’isola, ha appena inaugurato nuove ville e presto avrà un campo da golf. Fresco sulla scena è anche il San Domenico Palace, Taormina, ora un hotel Four Seasons situato su una scogliera sul sito di un convento del XIV secolo.

La #Sicilia è stata inserita tra le 100 destinazioni più belle del mondo da visitare nel 2021 dalla prestigiosa rivista @TIME – https://t.co/mGeW6QT9i5#turismo @VisitSicilyOP — Regione Siciliana (@Regione_Sicilia) July 22, 2021

Leggi anche: Le spiagge più belle e sostenibili della Sicilia premiate con le 5 Vele nel 2021

Perché la Toscana degli Uffizi diffusi

Gran parte del fascino della Toscana è la sua atemporalità, quindi quando succede qualcosa di innovativo, come il progetto Uffizi Diffusi 2021, prendine nota – dice Julia Buckley. Nata da un’intuizione del regista Eike Schmidt, l’idea è di disperdere le opere rinascimentali, insieme ai visitatori che tipicamente affollavano Firenze, in alcune delle antiche zone della regione, a cominciare dai borghi collinari di Poppi e Montespertoli. Nel frattempo, le famose acque termali della Toscana riceveranno nuova attenzione con la riapertura estiva del Grotta Giusti Thermal Spa Resort appena fuori Monsummano Terme, e l’apertura del Sense Experience Resort nella zona costiera meridionale della Maremma, circondata da oltre 12 ettari di parco privato e pineta, con accesso ad una spiaggia privata.

Anche la #Toscana degli "#Uffizi diffusi" fra i 100 luoghi più belli del mondo secondo la rivista Time Magazine@EugenioGiani @UffiziGalleries https://t.co/xdr3QYNSoK — Regione Toscana (@regionetoscana) July 21, 2021

Perché Venezia

Dopo le devastanti alluvioni di novembre 2019, poi la pandemia, Venezia è pronta a ricominciare. Il suo obiettivo: mitigare le folle e le inondazioni che hanno minacciato la fragile infrastruttura della città – scrive ancora Julia Buckley . Le autorità propongono di limitare gli affitti di Airbnb, alle navi da crociera è stato impedito di navigare attraverso il centro della città e gli escursionisti pagheranno una tassa da gennaio 2022, riducendo il carico sulle delicate strade della città. Nel frattempo, le nuove barriere funzionanti del Mose significano una maggiore protezione contro le inondazioni, con una protezione aggiuntiva sulla strada per la bassa piazza San Marco. Nel 2017, la città ha vietato nuovi sviluppi alberghieri nel centro della città, il che significa che Ca’ di Dio, un hotel a cinque stelle che aprirà quest’estate, sarà una delle ultime grandi aggiunte, così come il Radisson Collection Hotel, Palazzo Nani, situato a una casa patrizia del XVI secolo. Anche le imprese locali stanno facendo la loro parte, come Go Guide, un gruppo di 19 guide turistiche locali che hanno unito le forze per creare itinerari che portano i visitatori oltre le famose attrazioni del Ponte di Rialto e della basilica di San Marco verso angoli sconosciuti.

Una sorpresa fine, poi, quella che ci riserva Venezia, se consideriamo che proprio in questi giorni sono stati portati alla luce i resti di un’antica strada e di un molo di epoca romana sommersi sotto la laguna, nel canale Treporti. E non solo: a veneziani si deve un piglio in più, quello di aver fortemente voluto di liberare l’area dal “monoturismo” e dalle grandi navi da crociera che più volte si sono rese protagoniste anche di pericolosi incidenti.

Leggi anche: Via la grandi navi da Venezia: approvato il decreto per realizzare punti di attracco fuori dalla laguna

🌍Secondo il @TIME siamo tra i 100 posti più belli del mondo.

Grazie, un bel riconoscimento, ma, parliamoci chiaro….#Venezia è in assoluto la più bella!! 😄❤️ 1600 anni di cultura, innovazione, accoglienza e tanta bellezza.

La più antica Città del #futuro ❤️@comunevenezia pic.twitter.com/r5vqypJOpu — Luigi Brugnaro (@LuigiBrugnaro) July 22, 2021

Fonte: Time

Leggi anche: