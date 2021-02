Questi disegni sembrano veri! Le incredibili opere 3D di Carlos Alberto GH

Le opere del trentunenne Carlos Alberto GH sono a dir poco sbalorditive: l’artista messicano realizza enormi murales in 3D che sembrano “uscire” dal muro.

Carlos Alberto è specializzato in rappresentazioni di scene iperrealistiche e allo stesso tempo surreali. I soggetti che ama disegnare sono animali, fiori e umani. I suoi murales sono veri e propri giganteschi trompe-l’oeil in grado di interagire con le persone, poiché danno la sensazione di essere oggetti reali davanti agli occhi degli spettatori.

Carlos ha trascorso gran parte della sua infanzia disegnando e dipingendo. All’università ha studiato restauro e conservazione dell’arte, per poi lavorare come restauratore archeologico nell’ambito di importanti progetti in Messico.

L’artista ha vinto numerosi concorsi locali e nazionali e realizzato circa 50 mostre. Lo street artist inoltre ha realizzato alcuni grandi progetti in Messico, Danimarca e Germania, alcuni dei quali, in squadra con sua sorella, Adry del Rocío.

