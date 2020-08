Il primo concerto al mondo su pedane distanziate mostra quale potrebbe essere la nostra nuova realtà

Il cantante britannico Sam Fender negli scorsi giorni ha tenuto un concerto all’aperto alla Virgin Money Unity Arena di Newcastle, in Inghilterra, ma non è stato un evento come tanti, bensì il primo concerto al mondo su pedane a prova di distanziamento sociale.

Come si può vedere dalle immagini, c’erano gruppi di persone con le mascherine sul volto riunite su pedane distanziate le une dalle altre. Ogni pedana poteva includere un massimo di 5 persone, che potevano ordinare cibo e bevande, rimanere sedute o alzarsi per ballare.

Se molte persone che hanno partecipato al concerto hanno trovato geniale questa soluzione, altri si sono lamentati del distanziamento. Ma le lamentele sono normali e a volte anche utili per migliorare!

In ogni caso l’utilizzo delle pedane distanziate sembra davvero interessante e potrebbe ispirare tanti altri concerti, consentendo di ballare in libertà senza nulla togliere sul fronte sicurezza.

FONTI: BuzzFeed

Ti potrebbe interessare anche: