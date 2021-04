Inspired by Nature, la mostra romana che si ispira e celebra la natura

“Inspired by Nature“, questo il titolo della suggestiva esposizione avviata il 12 aprile 2021, aperta fino al 12 maggio, curata da Cristina Madini presso la galleria d’arte Rossocinabro di Roma, che vede protagonista la natura.

Le opere esposte, molto diverse tra loro, hanno preso vita principalmente durante la pandemia, e riflettono sul nostro rapporto con il mondo naturale. Che di questi tempi è alquanto complesso, nonostante la natura continui a essere una preziosa guida.

“Un viaggio“, come si legge nella presentazione, “tra realtà e finzione, tra Natura e rappresentazione, in cui sembrerà talvolta difficile distinguere ciò che è reale da ciò che è realistico e in cui foreste, marine, campagne e prati dipinti saranno l’emblema di quel verde che da anni cerchiamo di recuperare, per rinsaldare un rapporto tra uomo e Natura che, fortissimo nei tempi antichi, sempre più si sta perdendo nel vivere attuale.“

Tra i 17 artisti coinvolti si annoverano la fotografa della Corea del Sud, Soha Jeong, che ha realizzato l’immagine principale della mostra, Forest.

E ancora la livornese Annamaria Biagini con Babudrus, il fotografo belga Stéphane Vereecken con The Garden Series, la fotografa Judith Minsk con La mia pelle, la pittrice francese Fanou Montel e molti altri.

