Torna ‘I love Lego’: oltre 1 milione di mattoncini combinati in incredibili costruzioni in mostra a Padova

1 milione di mattoncini, anzi di più, che mostrano cosa può realizzare la fantasia umana: torna ‘I love Lego’, stavolta a Padova, in mostra al centro culturale Altinate San Gaetano dal 14 settembre al 31 dicembre. Imperdibile per tutti gli appassionati.

L’iniziativa è promossa dal Centro Culturale Altinate | San Gaetano in collaborazione con il Comune di Padova e organizzata da Piuma in collaborazione con Arthemisia. Non è la prima volta che una simile mostra “sbarca” in Italia (per esempio nel 2019 è stata a Milano e poi a Roma) ma è sempre affascinante e diversa, come diverse e potenzialmente infinite le combinazioni possibili dei mattoncini Lego.

Sono decine i metri quadrati di scenari interamente realizzati con mattoncini LEGO® che compongono opere di architettura e ingegneria, con scenari molti diversi, dalla città contemporanea ideale alle avventure leggendarie dei pirati, dai paesaggi medievali all’Antica Roma.

Lungo il percorso di mostra, inoltre, saranno presenti anche gli oli ispirati a grandi capolavori della storia dell’arte reinterpretati e trasformati in “uomini lego” dall’artista contemporaneo Stefano Bolcato che, con una tecnica pittorica ad olio, crea forme di assemblaggio ispirate in particolare modo dal “magnetismo” dei ritratti rinascimentali.

Arte pura, ma anche ironia. Non mancano infatti le simpaticissime vignette comiche ideate da ‘Legolize’ pagina umoristica fondata da Mattia Marangon, Samuele Rovituso e Pietro nel 2016 e che attualmente conta più di mezzo milione di fan su Instagram e altrettanti su Facebook e che crea installazioni utilizzando proprio i LEGO.

Per accedere alla mostra è obbligatoria la prenotazione e i biglietti interi costano 13.50, ma sono previste diversi riduzioni e omaggi (anche in caso di biglietto gratuito è dovuta la prenotazione e l’acquisto del biglietto a costo zero).

La mostra I LOVE LEGO è un’occasione imperdibile per tutti gli appassionati, per le famiglie e per i più piccoli, che – fino alla fine dell’anno – potranno passare una giornata da protagonisti in un’atmosfera magica e divertente che ha come protagonista quei mattoncini “prodigiosi” che ogni anno fanno giocare oltre 100 milioni di persone

La mostra è stata inaugurata lo scorso 14 settembre e sarà possibile visitarla fino al 31 dicembre.

