L’artista italiano che ricrea i capolavori dell’arte in stile LEGO

Da bambino ci giocava continuamente, passione che è riemersa in età adulta tanto da indurlo a scegliere i Lego come strumento privilegiato di espressione artistica. Oggi grazie ai famosi mattoncini colorati, che riportano alla mente i momenti spensierati dell’infanzia, Stefano Bolcato ricrea i capolavori dell’arte e racconta temi d’attualità.

Nato nel 1967, l’artista romano ha iniziato da autodidatta, diplomandosi in seguito all’Accademia di Belle Arti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stefano Bolcato (@stefano_bolcato)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stefano Bolcato (@stefano_bolcato)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stefano Bolcato (@stefano_bolcato)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stefano Bolcato (@stefano_bolcato)

Da Magritte a Frida Kahlo, da Raffaello a Leonardo Da Vinci, Bolcato pesca nell’immenso mondo dell’arte rivisitando i suoi capolavori in chiave pop. Dal 2015, dopo il murale in stile Lego dedicato a un quadro di Francesco Caroto del 1500, i mattoncini sono divenuti suoi inseparabili compagni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stefano Bolcato (@stefano_bolcato)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stefano Bolcato (@stefano_bolcato)

Il suo stile inconfondibile attira subito l’attenzione per poi spingersi oltre, inoltrandosi anche in territori meno confortevoli e/o familiari. Bolcato sfrutta spesso il potere del “gioco” per accendere i riflettori e indurre riflessioni su temi scottanti, come la violenza sulle donne.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stefano Bolcato (@stefano_bolcato)

Non solo però opere d’arte rivisitate, tanti sono i personaggi di oggi e di ieri, da Maradona a Lady D, da Maria Montessori a Dante Alighieri, immortalati dall’artista in stile Lego. Opere d’arte uniche e speciali.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stefano Bolcato (@stefano_bolcato)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stefano Bolcato (@stefano_bolcato)

Seguici su Telegram | Instagram | Facebook | TikTok | Youtube

FONTE: Stefano Bolcato/Instagram

Leggi anche: