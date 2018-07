Costa 5 euro e a partire da oggi darà accesso gratuito per 12 mesi alle gallerie civiche di Roma. Nella capitale arriva Mic (Musei in Comune), la card annuale grazie alla quale i residenti, i domiciliati temporanei e gli studenti delle università capitoline avranno ingressi illimitati alle collezioni permanenti e non solo.

L’iniziativa, voluta da Roma Capitale e realizzata da Zétema Progetto Cultura, coinvolgerà i Musei Capitolini, la Centrale Montemartini, i Mercati di Traiano e il Museo dei Fori Imperiali, il Museo di Roma in Palazzo Braschi, il Museo di Roma in Trastevere, il Museo dell’Ara Pacis, Musei di Villa Torlonia (Casino dei Principi, Casino Nobile, Casina delle Civette), Museo Civico di Zoologia, Galleria d’Arte Moderna.

“ Una rivoluzione nell’approccio libero alla cultura ”, dicono dal Campidoglio e un chiaro segno di un’apertura nei confronti di residenti e studenti.

Valida per 12 mesi dall’acquisto, con la MIC si potrà accedere gratis e illimitatamente alle collezioni permanenti, alle esposizioni temporanee programmate nel corso dell’anno (con l’esclusione delle mostre all’Ara Pacis e a Palazzo Braschi) e ad eventi, aperture straordinarie, visite guidate e attività didattiche normalmente incluse nel costo del biglietto di ingresso a ciascun museo.

Inoltre, offrirà ai suoi possessori agevolazioni per la visita ai Monumenti del Territorio, come il Foro di Cesare, il Ludus Magnus e il Fontanone del Gianicolo.

La carta è nominativa e dovrà essere sempre accompagnata sempre da un documento di riconoscimento.

Come acquistare la MIC

È necessario presentare un documento che attesti il possesso del requisito (ossia: residenza o domicilio temporaneo o iscrizione universitaria all’anno in corso), lasciare i propri dati e firmare la dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali. La persona che compila il modulo dovrà presentarsi fisicamente con un documento di riconoscimento presso uno dei punti di acquisto/ritiro della MIC.

La si può anche acquistare online al prezzo di € 5,00 + € 1,00, ma dovrà essere attivata e ritirata presso i Musei in Comune e i Tourist Infopoint.

I Musei in Comune gratuiti solo per i possessori della MIC card sono:

Musei Capitolini

Centrale Montemartini

Mercati di Traiano Museo dei Fori Imperiali

Museo dell'Ara Pacis (esclusi gli spazi espositivi che prevedono bigliettazione separata)

Museo di Roma (esclusi gli spazi espositivi che prevedono bigliettazione separata)

Galleria d'Arte Moderna

Museo di Roma in Trastevere

Musei di Villa Torlonia (Casino dei Principi / Casino Nobile / Casina delle Civette)

Museo Civico di Zoologia

I possessori della MIC card hanno diritto all’ingresso gratuito ai siti storico artistici e archeologici della Sovrintendenza, previa verifica delle modalità di ingresso.

Resta invece a ingresso gratuito, a prescindere dal possesso della MIC, l’accesso a questi Musei in Comune:

Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco

Museo delle Mura

Museo di Casal de' Pazzi

Villa di Massenzio

Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina

Museo Napoleonico

Museo Pietro Canonica a Villa Borghese

Casa Museo Alberto Moravia

Museo Carlo Bilotti Aranciera di Villa Borghese

Nei bookshop e nelle caffetterie dei Musei in Comune, inoltre, c'è uno sconto del sconto 10% per i possessori della MIC card.

