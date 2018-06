Una galleria virtuale dedicata esclusivamente a Frida Kahlo con opere, foto di luoghi e oggetti, tra cui abiti e gioielli dell’artista messicana più amata di sempre.

Si chiama “Faces of Frida” e dà la possibilità al visitatore di fare un viaggio completo nella vita e nelle opere di Frida grazie a un sito semplice e fruibile proprio a tutti. Una sorta di collezione digitale che tocca tutti i punti salienti della vita dell’artista.

Chi era Frida, il suo rapporto con il proprio corpo, con la politica, il suo turbolento amore con Diego Rivera, ma al centro del progetto ci sono soprattutto il suo immaginario, l’esistenza e l’eredità di Frida Kahlo.

La sua passione per l’arte e per la vita, da assaporare in una carrellata di dipinti noti e meno noti, alcuni dei quali presentati in altissima definizione grazie alla tecnologia Art Camera. Il tutto nasce dalla collaborazione di Google Arts and Culture con 33 musei di sette diversi paesi del mondo.

Insieme ai gioielli del Museo Dolores Olmedo, del Museo Frida Kahlo di Città del Messico o del Museum of Fine Arts di Boston, non mancano lavori provenienti da collezioni private mai visti in rete e raramente esposti al pubblico, come View of New York, autoritratto dell’artista mentre guarda fuori dalla finestra del Barbizon Plaza Hotel durante un viaggio del 1932.

Ancora, fotografie personali e ritratti d’autore, lettere, pagine di diario, abiti e gioielli, nonché preziosi disegni che svelano i processi creativi alla base delle opere più celebri. Ci sono percorsi tematici, focus sui singoli dipinti e ancora contenuti editoriali, ma anche i luoghi più significativi della vita dell’artista.

Una fra tutte, Casa Azul, la casa nei sobborghi di Città del Messico dove Frida nacque, lavorò e visse la sua intensa storia d’amore con Diego Rivera, i cui archivi rimasti segreti per decenni hanno recentemente svelato materiali inediti allo sguardo del pubblico e degli studiosi.

Infine, una sezione dedicata all'eredità dell’artista, dalla pittura alla musica, dal cinema alla moda.

Dominella Trunfio