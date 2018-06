Ormai il nome di Tom Bob lo conosciamo bene: con i colori, l’artista americano rende speciali gli angoli più degradati o tristi della città di New York. Una vecchia botte? Si trasforma in un simpatico volto. E ancora granchi, uccellini, fiori e tanto altro.

Nuove opere di street art per Tom Bob e anche questa volta le sue creazioni strappano un sorriso per l’originalità e la creatività.

C’è chi usa il knitting e chi si arma di bombolette spray e dà nuova luce e forma a oggetti che normalmente non sono di bell’aspetto.

Tom Bob, popolarissimo su Instagram colora tubi, terminal elettrici, fognature, vecchie panchine, botti e tutto ciò che comunemente passa in osservato e che talvolta anzi non contribuisce certo alla valorizzazione delle periferie.

Un omaggio che non fa soltanto a New York, ma anche ad altre città come Boston, New Bedford e Massachusetts. Tutti i suoi lavori sono poi postati sui social e questi sono i suoi nuovi capolavori, guardate:

Dominella Trunfio

