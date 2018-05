Provate a ruotarla di 180 gradi, in senso orario o antiorario: la freccia punta sempre verso destra. Sembra assurdo vero? Ma tutto è possibile per Kokichi Sugihara, il matematico e artista giapponese che crea la sua ennesima illusione ottica.

Come può questa freccia, che punta sempre a destra, indipendentemente da come la si ruota, esistere?E’ tutta opera di Kokichi Sugihara, docente presso l'Università Meiji in Giappone e uno dei più grandi artisti illusionisti dei nostri tempi .Le sue illusioni ottiche fanno impazzire e la freccia ne è un esempio.

Ma se pensate che si tratti di magia, vi sbagliate, qui in gioco ci sono altri meccanismi. La freccia appartiene a un set di giocattoli giapponesi ispirati alle esplorazioni matematiche di Sugihara. Vista così sembra una semplice freccia bianca montata su un supporto di legno, ma se la si prova a ruotare di 180 gradi essa punta sempre a destra, anche quando dovrebbe puntare a sinistra.

Insomma non cambia mai direzione, ma se si mette uno specchio, la versione riflessa è quella reale. Perché succede? Semplicemente perché l’oggetto non è una freccia, ma una forma simmetrica non ben definita con linee e curve studiate in modo da prendere le sembianze di una freccia che punta verso destra se osservata da una specifica angolazione.

L'unico modo per veder puntare la freccia verso sinistra è attraverso uno specchio, insomma tanta creatività e ingegno matematico. Fantastico vero? Ma è solo una delle incredibili creazioni di Sugihara, già vincitore del concorso “Best Illusion of the Year” nel 2010 e nel 2013 e ‘medaglia d'argento' nel 2015 e nel 2016.

Altre simpatiche illusioni ottiche:

Dominella Trunfio

Foto