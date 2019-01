Immergersi in una Natura da sogno, nel cuore della Patagonia. Una nuova strada, da percorrere almeno una volta nella vita per ritrovare se stessi, è stata appena inaugurata in Cile. Un lunghissimo percorso escursionistico che attraversa le terre selvagge della Patagonia per dare impulso al turismo ed evidenziare il bisogno di conservazione e tutela.

Si chiama Route of Parks o Ruta De Los Parques de La Patagonia, non a caso visto che collega ben 17 parchi nazionali e ha un'estensione di 2.800 km, dalla città di Puerto Montt a sud del Cile fino a Capo Horn.

La strada è nata da un'idea della fondazione Tompkins Conservation, guidata dal miliardario Douglas Tompkins e dalla moglie Kristine. Tompkins, fervente ambientalista e fondatore di North Face, è morto in un incidente di kayak in Cile nel 2015. La vedova, Kristine McDivitt Tompkins, ha firmato un accordo con il governo nazionale nel marzo 2017, donando la terra con l'intenzione di creare una rete di parchi nazionali grandi quanto la Svizzera.

L'uomo d'affari, prima della morte, infatti aveva acquistato enormi distese di terra nel sud del Cile e in Argentina per preservarle dalla devastazione.

Quella che è stata definita come "la più grande donazione di terre nella storia da un'entità privata a un paese " oggi ha dato vita a un cammino naturalistico d'eccezione, che non mira al turismo di massa ma a far scoprire le bellezze naturali, il loro delicato equilibro e l'importanza della loro tutela.

" Vogliamo che il Cile sia riconosciuto a livello internazionale per avere la strada panoramica più spettacolare del mondo e diventare così un punto di riferimento per lo sviluppo economico basato sulla conservazione ", ha dichiarato Carolina Morgado, direttore esecutivo di Tompkins.

Il terreno scarsamente popolato è noto per i suoi laghi, corsi d'acqua e il ricco habitat di flora e fauna. Le rete di parchi nazionali del Cile infatti è un paradiso per la fauna selvatica.

Per la presidente cilena Michelle Bachelet si tratta di uno "sforzo di conservazione senza precedenti".

Sul sito web della Route si possono trovare consigli su trasporti, alloggi e oltre 50 percorsi tracciati dai GPS, indicando anche i 3 percorsi escursionistici esistenti: la Via del Sud, i canali della Patagonia e la Via del Mondo.

Una meraviglia tutta da scoprire ma soprattutto da rispettare e tutelare.

Francesca Mancuso