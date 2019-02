Un treno storico verso la Valle dei Templi fino alla sagra di Agrigento. A marzo la natura inizia a risvegliarsi, non perdete la magia del Treno del Mandorlo in Fiore, ecco tutto quello che c’è da sapere e come prenotare (in tempo).

L’appuntamento è per il 10 marzo, ma ve lo segnaliamo prima, perché come ogni anno, i posti vanno a ruba. In questa data, si festeggia la 74esima edizione della sagra ormai conosciuta in tutto il mondo.

Il treno che parte da Palermo e arriva alla città dei Templi è composto dalla locomotiva storica anni ‘60 E 646 196, dalle carrozze tipo “59” anni ’60, dalle carrozze “Centoporte” anni ’30 e dal bagagliaio a carrelli UIz. Un vero e proprio tuffo nel passato grazie alla Fondazione FS Italiane.

Treno del Mandorlo in Fiore, il programma

Il 10 marzo, partenza dalla stazione di Palermo Centrale alle ore 08:00, con fermate intermedie a Bagheria (08:15), Termini Imerese (08:39), Roccapalumba-Alia (09:12), Cammarata-S. Giovanni Gemini (09:39), Aragona Caldare (10:48) Agrigento Bassa (11:01) ed arrivo a Agrigento Centrale alle ore 11:08.

Durante il percorso i passeggeri saranno allietati dai canti popolari siciliani di Angelo Daddelli & I Picciotti; inoltre verrà omaggiato ai partecipanti la riproduzione del biglietto storico della tratta Palermo-Agrigento.

Arrivati ad Agrigento Centrale, durante la giornata, tempo libero a disposizione per partecipare alla 74ª Festa del Mandorlo in Fiore dove si potrà assistere alla sfilata dei gruppi folkloristici. Per chi lo desidera, sarà possibile raggiungere intorno alle ore 12:30 la Valle dei Templi con materiale rotabile della Direzione Regionale di Trenitalia (posti limitati), il biglietto sarà acquistabile direttamente in stazione. Ripartenza alle ore 18.30 da Agrigento.

Treno del Mandorlo in Fiore, quota di partecipazione

Da tutte le fermate: € 20,00 Adulti – € 10,00 ragazzi, fino a 12 anni non compiuti

Da Aragona Caldare: € 3,00 Adulti e ragazzi – senza garanzia del posto a sedere

Da tutte le fermate: GRATIS bambini fino a 4 anni non compiuti (senza diritto al posto a sedere)

Treno del Mandorlo in Fiore, cosa c’è da sapere

Gli organizzatori informano: i posti saranno assegnati occupando progressivamente i posti delle carrozze cento porte e successivamente quelli delle vetture tipo “59”, tranne specifica richiesta da parte dei passeggeri all’atto della prenotazione.

Anche in presenza di condizioni meteorologiche avverse la partenza sarà garantita. Non sono previste riduzioni né rimborsi nel caso in cui il passeggero non si presenti in tempo utile alla partenza o l’escursione dovesse essere interrotta per cause di forza maggiore non dipendenti dalla volontà degli organizzatori o per avverse condizioni atmosferiche che impediscano il raggiungimento della destinazione finale.

Specifiche esigenze personali devono essere rappresentate al momento della prenotazione; per la buona riuscita del viaggio, è necessario che i partecipanti con particolari problemi di salute, partecipino con un proprio accompagnatore.

L’ evento è organizzato da Treno DOC, il biglietto è acquistabile nella sede della Globalsem Viaggi sita a Palermo in Via Giusino 51 Tel. 0917848420 (apertura da Lun. a Ven. dalle ore 09:30 alle ore 13:00) o mediante acquisto qui e qui.

Per maggiori informazioni:

[email protected]

Tel. 328.7319985 oppure 329.9613691

