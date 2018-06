Mare e movida e un soprannome che la dice lunga: “Ibiza dell’Est”. Sunny beach, in Bulgaria, è la meta turistica più economica per il 2018 in Europa. Qui, sulle coste del Mar Nero, i prezzi sarebbero davvero stracciati e consentirebbero un’autentica vacanza low cost.

Lo dice chiaro e tondo l’Holiday Costs Barometer, il rapporto annuale con il quale il Post Office Travel Money seleziona in Europa le 12 destinazioni balneari (14 in America e area Caraibica e 16 nel resto del mondo), quelle più economiche sulla base di diversi indicatori, come il costo di un caffè, di una crema solare o di una bibita.

Le maggior parte delle 42 destinazioni esaminate sono nelle zone di vacanza a lungo raggio. I prezzi nella maggior parte delle località europee sono aumentati, anche se ben otto dei 10 posti migliori secondo l’indice di quest’anno sono riempiti proprio da destinazioni europee.

I prezzi sono scesi in oltre il 40 delle destinazioni rilevate, con cali superiori al 20% in otto posti turistici tra cui Dubai, Nuova Zelanda, Santa Lucia e Antigua.

Cosa c’è da vedere a Sunny Beach

Slanchev Bryag è una piccola località sul Mar Nero definita dai travel blogger la “Ibiza dell’Est” o “Ibiza Low Cost”. Qui, secondo i dati del Post Office Travel Money, un hotel con la piscina costa 15-20 € a notte e le discoteche costano 3 €. Una vacanza completa costa in media 37,92 euro.

Sabbia finissima e mare cristallino a circa 35 km da Burgas, ma la copiosa presenza di discoteche e i prezzi davvero ridotti ne fanno una meta prediletta soprattutto per i ragazzi. Non a caso Sunny Beach viene anche detta “città fantasma”, per il semplice fatto che prima delle 4 di pomeriggio pare sia difficile incontrare qualcuno per strada.

Ma oltre alle spiagge e ai locali notturni, qui sulle coste del mar Nero si può anche praticare ogni tipo di sport, come sci d’acqua, vela o surf) e godere di paesaggi incontaminati, come quello del Sea Garden, in cui è possibile anche fare passeggiate ed escursioni.

Nei dintorni, vale la pena visitare i centri storici limitrofi ricchi di arte, architettura e resti dell’epoca ellenica. A soli 3 chilometri da Sunny Beach sorge, per esempio, Nessebar: patrimonio Unesco dell’Umanità, nel centro storico si trovano rovine del periodi ellenistico, diverse fortificazioni greche e le splendide case in legno tipiche dell’architettura del Mar Nero del XIX secolo.

Sunny Beach si raggiunge facilmente tramite bus da Burgas (35 km) e da Varna (95 km).

Leggi anche:

Germana Carillo

Photo Credit