Meravigliose lucciole! Ma dove è possibile ammirarle? Ogni anno nei mesi da maggio ad agosto si ripete uno spettacolo serale mozzafiato: è la magia delle lucciole. Ecco allora i posti migliori dove vederle (senza disturbare).

Con il loro bagliore, le lucciole riescono a rendere speciali le notti d'estate per chi ha la fortuna di vederle comparire in un parco o in un giardino.

Di posti dove vederle ce ne sono tante, ne abbiamo selezionati alcuni.

Lusiroeula al Parco delle cave

L'ultimo appuntamento con la Lusiroeula, la passeggiata notturna che permette di ammirare le lucciole nel periodo della loro massima luminescenza, è per domenica 10 giugno, come sempre al Parco delle Cave. L'iniziativa è organizzata dagli Amici della Cascina Linterno.

Per maggiori info clicca qui

Lucciole e poesie a Brisighella

Una passeggiata silenziosa nel bosco, alle porte dell’estate, tra le lucciole e qualche poesia. Piccola escursione notturna nel bosco del Parco Carnè, Brisighella (RA), all’interno del Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola. Di quando in quando ascolteremo una poesia, letta da Alice, alla luce delle lucciole. L’appuntamento è per venerdì 8 giugno, per maggiori info clicca qui

Lucciolata in bici sulla via Appia

Un connubio perfetto: bici e lucciole. Quando? Il weekend del 9 giugno sull'Appia antica.

Una pedalata al crepuscolo alla ricerca delle meravigliose scie luminose che popolano la zona.

La luna e le lucciole a Pasturago

Due notti magiche alla scoperta delle lucciole. L'appuntamento è per 8 e 9 giugno all'Oasi Culturale Zona Umida di Pasturago.

L'evento si chiama 'La luna e le lucciole', per info e prenotazioni 347 4481144.

Lucciole nella Foresta di Cuma

Una passeggiata con aperitivo al tramonto e l'osservazione delle lucciole.

Ecco cosa promettonoil Gruppo Archeologico Kyme, l’Orto Consapevole e dell’Associazione Vivere Napoli che per 9 e 10 giugno organizzano l'evento. Per maggiori informazioni clicca qui

Notti magiche a Binasco

Venerdì 8 giugno anche a Binasco (Milano) ci sarà una visita notturna al Bosco della Bria per osservare le luciole.

L'iniziativa è organizzata da Ambiente Salute Alimentazione. Non è necessaria alcuna prenotazione, per info: [email protected]

Due serate delle lucciole al Parco del Centenario

Venerdì 8 e venerdì 15 giugno l'appuntamento è con 'Due serate delle lucciole' al Parco del Centenario di Trezzano sul Naviglio (Milano).

L'associazione Salvambiente organizza due eventi in notturna per ammirare lo spettacolo della danza delle lucciole, con la partecipazione del Circolo Alstrofisico di Trezzano e con la musica irlandese della band Skillalah. Per info: [email protected]

Ne conoscete altre? Segnalatecele!

Dominella Trunfio

Foto: Facebook Lusiroeula