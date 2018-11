In viaggio sulla "Transiberiana d'Italia", la ferrovia di montagna che attraversa gli splendidi paesaggi del Parco Nazionale della Majella e degli Altipiani Maggiori d'Abruzzo, in occasione della fiaccolata e del Presepe vivente organizzati a Carovilli.

Anche per questo Natale uno dei viaggi più belli è quello sul treno storico della Transiberiana d’Italia che attraversa i suggestivi paesaggi innevati di Molise e Abruzzo. Un’idea diversa per assistere alla consueta rappresentazione del Presepe vivente di Carovilli.

Il treno storico dal 2014 è diventato un attrazione turistica che dal finestrino d’epoca mostra le meraviglie delle due regioni italiane. Soprattutto in questo periodo vengono organizzati dei tour in occasione dei mercatini di Natale e del Presepe vivente.

Ogni evento registra il tutto esaurito e anche quest’anno i posti non sono più disponibili, per cui conviene sempre prenotare con largo anticipo.

Le carrozze sono degli anni Trenta e danno la possibilità di ammirare le bellezze paesaggistiche della Majella, il parco del lupo e dell’orso ma anche dei canyons selvaggi e imponenti e degli Altipiani Maggiori d’Abruzzo.

Welcome on board @saraemotionphotographer, really a great shot! #transiberianaditalia come back tomorrow, destination San Pietro Avellana and the white truffle lands of Molise. #nonperdiamoquestotreno! ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ Oggi un repost da Campo di Giove in attesa del viaggio di domani verso i tartufi bianchi di San Pietro Avellana. Grazie per la splendida foto @saraemotionphotographer! Un post condiviso da ùpx;"> Transiberiana d'Italia (@transiberianaditalia) in data: 31 Ott 2016 alle ore 04:17 PDT



Dai boschi innevati fino alle fioriture primaverili, l’occhio attento del passeggero può esplorare paesaggi e luoghi che mutano con le stagioni e che vedono l’Appennino abruzzese e molisano cambiare di volta in volta. Quindi, da segnare in agenda per il prossimo anno!

Le prenotazioni sono aperte dal 5 Novembre

Partenze da Sulmona

Destinazioni:

Pettorano sul Gizio (solo 5 e 6 gennaio),

Campo di Giove,

Rivisondoli-Pescocostanzo,

Roccaraso

I treni dei MERCATINI DI NATALE purtroppo sono già esauriti

DETTAGLI e PRENOTAZIONI

GENNAIO 5 • 6 • 13 • 20 • 27

FEBBRAIO 3 • 10 • 17 • 24

MARZO 3 • 10 • 17 • 24 • 31

APRILE 7 • 14 • 20 • 22 • 28

MAGGIO 1 • 5 • 12 • 19 • 26

GIUGNO 1 • 2 • 9 • 16 • 23 • 30

LUGLIO 7 • 14 • 21 • 28

AGOSTO 4 • 11 • 18 • 25

SETTEMBRE 1 • 8 • 15 • 22 • 29

OTTOBRE 6 • 13 • 20 • 27

NOVEMBRE 2 • 3 • 10 • 17 • 23 • 24 • 30

DICEMBRE 1 • 7 • 8 • 14 • 15 • 21 • 22 • 26

Per maggiori informazioni e per le prenotazioni clicca qui

Dominella Trunfio