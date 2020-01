Viaggiare gratis: compagnia aerea regala 50mila voli per visitare il Giappone durante le Olimpiadi

In occasione delle olimpiadi estive che si terranno quest’anno a Tokyo, la compagnia area Japan Airlains ha deciso di mettere in palio 50mila biglietti aerei gratuiti, andata e ritorno, per volare in Giappone.

L’iniziativa ha l’obiettivo di promuovere il turismo nelle località meno conosciute del paese e scoprire così la loro bellezza e il ricco patrimonio culturale di queste zone.

Per tentare di vincere un viaggio gratis in Giappone, è necessario compilare un’apposita domanda sul sito della compagnia aerea, che può essere fatta anche da gruppi di massimo quattro persone.

Al momento dell’iscrizione occorre indicare la località di partenza, il numero di persone e un intervallo di tempo in cui si desidera partire, compreso tra il 1°luglio e il 30 settembre.

La meta del viaggio sarà inizialmente sconosciuta e, solo dopo la domanda, la compagnia indicherà quattro possibili destinazioni e le relative date di partenza. Se si accettano le proposte, entro tre giorni si riceve una comunicazione con l’esito della domanda e il luogo in cui si andrà.

Le iscrizioni si apriranno alla fine di febbraio 2020 e per partecipare è necessario essere in possesso, o effettuare la richiesta, di una carta ricaricabile rilasciata da Mileage Bank.

Davvero una bella occasione per intraprendere un viaggio avventuroso ed emozionante e scoprire il Giappone, le sue bellezze e la sua affascinante cultura.

