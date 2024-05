La spiaggia dei gatti: in Sardegna a Su Pallosu esiste un’oasi di tranquillità per i felini

Scopri l'oasi felina di Su Pallosu, una spiaggia in Sardegna dove i gatti trovano tranquillità e protezione. Esplora questo rifugio unico per i felini.

Una delle più belle spiagge della Sardegna è tutta dedicata ai gatti. Si chiama Su Pallosu ed è una vera e propria oasi di pace e tranquillità per i felini. L’Oasi Felina Su Pallosu ospita una colonia di gatti e si prende cura di loro.

La spiaggia dei gatti di Su Pallosu si trova in provincia di Oristano nella marina del comune di San Vero Milis. Su Pallosu è il più piccolo borgo marino d’Italia, con appena 40 case di cui solo 4 abitate tutto l’anno. Dista 26 km dalla città di Oristano.

La storia di Su Pallosu

A memoria d’uomo, i gatti sono sempre stati presenti a Su Pallosu.

Gli anziani pescatori e frequentatori di Su Pallosu ancora vivi oggi ricordano i gatti presenti almeno sin da subito dopo la seconda guerra mondiale. Si presume che siano stati portati dai pescatori della Tonnara durante il ventennio fascista per controllare la popolazione dei topi e da allora sono arrivati fino ai giorni nostri. Per tutto il secolo scorso, i villeggianti e i pescatori delle baracche, casotti e capanne di falasco di Su Pallosu hanno sempre conosciuto e vissuto insieme ai gatti. I ricordi diretti delle persone viventi, quella che chiamiamo la “memoria d’uomo”, oggi arrivano sino alla fine degli anni ’40. Questa è dunque una datazione precisa e sicura relativa all’esistenza di un primo nucleo di gatti nell’area di Su Pallosu. Gatti, pescatori, villeggianti e capanne hanno convissuto qui praticamente per un secolo.

L’associazione

Ad oggi tutti i gatti – muniti di microchip – sono di proprietà dell’Associazione Culturale Amici di Su Pallosu.

L’Oasi Felina di Su Pallosu è situata su terreno di proprietà privata acquistato dal maestro Gianni Atzori nel 1961, dove realizzò il suo laboratorio artistico per la lavorazione del corallo, attivo fino al 2002, anno della scomparsa dell’insegnante elementare oristanese.

La colonia, con una presenza storica di circa un secolo, è gestita oggi 24 ore su 24 dall’Associazione Culturale Amici di Su Pallosu e non ha mai ricevuto alcun contributo da enti o istituzioni pubbliche: tutte le spese mediche e alimentari sono coperte esclusivamente dal volontariato e dai privati. Tutti i gatti, maschi e femmine, sono stati sterilizzati o castrati, senza alcun onere per lo stato. I gatti di Su Pallosu sono schedati individualmente, fotografati, riconoscibili singolarmente e seguiti dal punto di vista sanitario dalla Clinica Veterinaria Duemari di Oristano, grazie all’impegno dei gattari Andrea Atzori e Irina Albu.

Dal 2011 l’associazione culturale senza scopo di lucro Amici di Su Pallosu si occupa della valorizzazione di questa zona marina e di promuoverne le risorse storiche, archeologiche e naturali.

L’associazione ha denunciato e denuncia chi abbandona i gatti, ai sensi dell’art. 727 del Codice Penale. Il compito principale dell’associazione riguarda la protezione dei gatti della colonia felina di Su Pallosu, la tutela della stessa, la sterilizzazione dei gatti, la loro vaccinazione, cura e assistenza adeguata.

Vengono organizzate sempre senza scopo di lucro delle visite guidate amatoriali alla colonia felina di Su Pallosu, nel borgo marino e nel sito archeologico nuragico della spiaggia omonima, sulla costa e intorno alle torri costiere spagnole della marina di San Vero Milis.

È importante sapere che l’associazione che si occupa della colonia felina effettua ogni giorno e anche di notte delle ronde anti-abbandono dei gatti: chi viene sorpreso ad abbandonare gatti viene denunciato all’autorità giudiziaria.

Info utili

Questa oasi non è uno spazio pubblico, né una struttura pubblica, né un ufficio pubblico e non hanno mai preso alcun contributo pubblico.

Attenzione, NON prendono e NON raccolgono gatti di nessuno. Non sono un gattile. Non contattateli per mollare gatti e se ci provate non esiteranno a presentare denuncia per abbandono animali ai sensi del codice penale. Per la richiesta di visita guidata prima consultate attentamente l’apposita sezione a questo link: https://www.gattisupallosu.org/comevisitareoasi/ dove troverete anche il numero di whatsapp dell’Oasi al quale eventualmente rivolgervi.

Qui maggiori informazioni sulle visite guidate alla spiaggia dei gatti di Su Pallosu.

