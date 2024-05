Siamo stati a Cala Violina, una delle spiagge più belle d’Italia, sulla costa della Maremma Toscana

Cala Martina è una baia stretta, con una lunghezza di circa 600 metri e una larghezza di circa 10 metri. Questo ambiente ristretto e intimo è ideale per gli amanti dello snorkeling, grazie ai suoi fondali prevalentemente sassosi e alle acque cristalline che la bagnano. La baia offre un’esperienza subacquea affascinante, permettendo di esplorare una ricca varietà di flora e fauna marina.

Cala Violina

All’arrivo, Cala Violina si svela in tutta la sua bellezza: una mezzaluna di sabbia finissima e bianca, bagnata da un mare cristallino dai riflessi turchesi. Il nome “Violina” deriva dal suono particolare che la sabbia emette quando viene calpestata, simile a quello di un violino. Questo fenomeno naturale, dovuto alla particolare composizione della sabbia, aggiunge un tocco magico all’esperienza.

Le acque di Cala Violina sono limpide e trasparenti, ideali per fare snorkeling e ammirare la ricca vita marina. I colori del mare, che vanno dall’azzurro chiaro al blu intenso, invitano a tuffarsi e rinfrescarsi nelle giornate calde. La tranquillità della baia, riparata dai venti, rende il nuoto un piacere assoluto.

Un luogo da proteggere

Cala Violina è parte di una riserva naturale e, per preservarne la bellezza, l’accesso è limitato a un numero controllato di visitatori al giorno. È importante rispettare le regole del parco, come non lasciare rifiuti e non raccogliere sabbia o conchiglie, per garantire che questo angolo di paradiso rimanga intatto per le future generazioni.

Info utili

La spiaggia di Cala Violina è una spiaggia che nei mesi estivi è a numero chiuso, ed è necessario prenotare. Per garantire un’esperienza indimenticabile e sicura, l’accesso alla spiaggia è limitato a 700 persone al giorno.

Prenotazione e Contributo

Prenotazione: segui le indicazioni sul sito web per prenotare il tuo posto.

segui le indicazioni sul sito web per prenotare il tuo posto. Contributo: per il diritto di prenotazione è richiesto un contributo di 1 euro.

per il diritto di prenotazione è richiesto un contributo di 1 euro. Bambini: Da 1 a 12 anni: solo prenotazione, senza contributo. Da 0 a 12 mesi: non sono necessari né il contributo né la prenotazione.



Regole Importanti

Biglietti non rimborsabili.

Non è previsto lo spostamento della prenotazione.

La prenotazione è possibile a partire da 72 ore prima della data scelta.

Servizi Disponibili

Punto Ristoro: acqua, bibite, gelati, panini, caffè.

acqua, bibite, gelati, panini, caffè. WC: servizi igienici disponibili.

Accesso Libero

Le vicine Cala Martina e Cala Civette sono accessibili liberamente e possono essere raggiunte a piedi o in bicicletta attraverso i sentieri dell’area delle Costiere.

Parcheggio di Val Martina

Prenotazione: puoi prenotare anche il posto per il veicolo nell’area di sosta di Val Martina (200 posti disponibili).

puoi prenotare anche il posto per il veicolo nell’area di sosta di Val Martina (200 posti disponibili). Costi: 10 euro al giorno per auto e moto, 15 euro per i camper.

10 euro al giorno per auto e moto, 15 euro per i camper. Orari: l’area è accessibile dalle 8 alle 20.

l’area è accessibile dalle 8 alle 20. Prenotazione: possibile solo 72 ore prima del giorno scelto.

possibile solo 72 ore prima del giorno scelto. Disponibilità: i 200 posti sono giornalieri e non è previsto il turn over dei veicoli.

Per godere appieno di Cala Violina, è consigliabile arrivare presto al mattino o nel tardo pomeriggio, evitando le ore di punta. E non dimenticare la crema solare e un cappello, poiché l’ombra è limitata.

Questa spiaggia incantevole è un vero tesoro della Maremma Toscana, un luogo dove il tempo sembra fermarsi e la bellezza della natura si rivela in tutta la sua magnificenza. Se cercate una destinazione che unisca avventura e relax, Cala Violina è il luogo perfetto per voi.

