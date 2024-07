Lago di Dobbiaco: un luogo magico in Val Pusteria in cui puoi perderti nella natura

Lago di Dobbiaco: scopri un luogo magico in Val Pusteria dove immergerti nella natura, ideale per passeggiate, avventure e relax.

Il lago di Dobbiaco è un piccolo lago alpino che si trova in val Pusteria esattamente al confine di due parchi naturali: Tre Cime e il parco naturale Fanes – Sennes e Braies.

Viene definito come un paradiso e un biotopo naturale perché dalla primavera all’autunno, nel lago di Dobbiaco è possibile osservare nidificazione ed il riposo di numerose specie di uccelli migratori.

A metà strada tra il paese di Dobbiaco e la famosa Cortina D’Ampezzo, il paesaggio lacustre è reso ancora più magico da aironi rosa e aironi cinerini. Il lago è poi una meta ideale anche per fare un giro in barca e godersi la maestosità delle montagne che lo circondano.

In inverno, invece, quando si ghiaccia è possibile giocare a curling o pattinare in compagnia.

Durante la Seconda Guerra Mondiale, furono costruiti cinque bunker intorno al Lago di Dobbiaco per ordine di Mussolini, con l’obiettivo di proteggere le vie d’accesso all’Italia. Queste strutture fanno parte del cosiddetto Vallo Alpino, un sistema di fortificazioni difensive.

Intorno al Lago di Dobbiaco si sviluppa un sentiero didattico creato nel 2000. Lungo il percorso, undici pannelli informativi illustrano la flora e la fauna dell’ambiente naturale circostante, trasformando il sentiero in una vera e propria aula a cielo aperto. Il percorso per arrivare invita i visitatori a mettere alla prova le proprie abilità pratiche, questo sentiero educativo è facilmente percorribile in circa due ore, anche con passeggini o bambini piccoli, offrendo un’avventura immersa nella natura.

Info sul percorso a piedi

Il percorso inizia dalla Nordic Arena, prosegue verso le case “Seghe” e segue la riva sinistra della Rienza attraverso un bosco misto fino al lago, che si raggiunge in circa 20 minuti. Da qui, si cammina in senso orario intorno al lago lungo il sentiero natura.

Questa passeggiata interattiva è adatta a tutti: bambini e famiglie, anziani, gruppi scolastici, esploratori e avventurieri. Lungo il percorso, undici pannelli informativi forniscono dettagli su flora e fauna, geomorfologia e offrono anche opportunità per giocare e sperimentare. Ad esempio, alla stazione numero nove, i visitatori possono misurarsi nel salto in lungo confrontandosi con gli abitanti della foresta. Il lato sud del lago è particolarmente idilliaco, con numerosi ponticelli di legno che attraversano un ruscello gorgogliante, offrendo zone ombreggiate ideali per sedersi e rilassarsi.

Dati tecnici del percorso con partenza da Seghe:

Partenza: Seghe, Dobbiaco

Seghe, Dobbiaco Dislivello: 30 m

30 m Lunghezza: 4,5 km

4,5 km Tempo di percorrenza: 2 ore

Se si desidera iniziare la passeggiata direttamente dal Lago di Dobbiaco, il tempo di percorrenza si riduce a circa 1 ora.