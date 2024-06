Sicilia: queste sono le 10 isole più belle da visitare almeno una volta nella vita

Scopri le 10 isole più belle della Sicilia da visitare almeno una volta nella vita. Un viaggio imperdibile tra panorami mozzafiato, spiagge incantevoli e cultura millenaria.

Indice Stromboli

Lampedusa

Linosa

Lipari

Vulcano

Pantelleria

Salina

Marettimo

Favignana

Panarea

Le isole della Sicilia sono ricche di storia e di fascino. Le potrete scegliere tra le mete delle vostre vacanze al mare, magari programmando di visitare un arcipelago alla volta. Potrete andare alla scoperta delle isole Eolie, di cui fanno parte Stromboli e Vulcano, ma anche delle isole Egadi, tra le quali troviamo Marettimo, Levanzo e Favignana.

Ecco una selezione di 10 tra le più belle isole della Sicilia.

Stromboli

Stromboli è un’isola della Sicilia famosa per la sua spiaggia di sabbia scura situata nella parte orientale di questa splendida isola di origine vulcanica. Stromboli fa parte dell’arcipelago delle Eolie, tutte isole che meriterebbero di essere visitate almeno una volta nella vita. Nello stesso arcipelago troviamo anche Lipari, Vulcano, Salina, Alicudi, Filicudi e Panarea.

Leggi anche: Le 10 spiagge più strane e colorate del mondo

Lampedusa

Lampedusa fa parte delle isole Pelagie, insieme a Limosa e Lampione. La costa di Lampedusa è frastagliata e si suddivide in numerose spiaggette bagnate da un mare spettacolare con colori che vanno dal turchese, al verde smeraldo al blu. Spesso le acque sembrano quasi trasparenti. L’ecosistema marino è un paradiso per chi ama dedicarsi alle immersioni subacquee. Qui, tra dammusi e paesaggi mozzafiato, è quasi d’obbligo un bagno nella famosa Spiaggia dei Conigli, una delle più belle baie del mondo.

Leggi anche: Lampedusa: il piano di rilancio dell’isola per un turismo sostenibile

Linosa

Linosa è un isola della Sicilia formata da roccia lavica nera. L’origine vulcanica, con vulcani ormai spenti, rende il suo aspetto molto particolare. Sull’isola troviamo un piccolo porticciolo attorno a cui si raccoglie l’unico centro abitato. L’isola è molto tranquilla e ha pochi abitanti. È adatta sia per le escursioni a terra che per quelle in mare, a bordo di una barca. È un paradiso per chi ama le immersioni grazie alla spettacolare flora e fauna marittima.

Lipari

Sull’isola di Lipari troviamo l’omonima cittadella fortificata, che potrete avvistare dal mare quando sarete ancora lontani dalla costa dell’isola. Una delle caratteristiche di Lipari è la presenza di una cava di pomice, che rende il paesaggio caratteristico e che potrete ammirare dal mare.

Vulcano

L’isola di Vulcano è nata dalla fusione di quattro vulcani. Prende il nome dall’omonima divinità della mitologia romana, a cui era sacra. Le ultime eruzioni sono avvenute a fine Ottocento, ma quest’isola vulcanica non ha mai cessato la propria attività, dando origine a fenomeni come getti di vapore e fumarole. Dall’isola di Vulcano si può raggiungere facilmente l’isola di Lipari in traghetto.

Pantelleria

Pantelleria è la più grande delle isole della Sicilia. Ha clima caldo ma quest’isola è sferzata da forti venti, tanto che questo fenomeno le è valso il soprannome di Figlia del Vento. Il nome Pantelleria significa “Terra ricca di doni”. Qui il mare è cristallino, i fondali sono ricchi e il paesaggio è caratterizzato da numerosi muretti a secco. Il colore scuro del terreno ha fatto nascere un ulteriore soprannome per Pantelleria, quello di “Perla nera del Mediterraneo”.

Salina

L’isola di Salina fa parte dell’arcipelago delle isole Eolie. È possibile raggiungerla grazie ai suoi due porti, di Santa Marina e di Rinella. La spiaggia più bella e suggestiva del’isola è quella che si trova nella baia di Pollara, all’interno di un antico cratere vulcanico. L’isola è formata da sei vulcani ormai spenti. Qualcuno di voi la ricorderà perché ospita la casa in cui venne girato il film “Il Postino”, con Massimo Troisi.

Marettimo

Marettimo è la meno conosciuta delle isole Egadi e la meno frequentata dai turisti. Qui non troverete alberghi. Si soggiorna nelle case dei pescatori che mettono a disposizione delle stanze ai visitatori. Le coste dell’isola sono caratterizzate da numerose grotte, che potrete scoprire facendo un’escursione in barca attorno all’isola. Così potrete ammirare la Grotta del Tuono, la Grotta Perciata, ed la Grotta del Presepio, con conformazioni che hanno assunto l’aspetto di statuine.

Favignana

L’isola di Favignana fa parte dell’arcipelago delle Egadi. È soprannominata “La grande farfalla sul mare”. Il nome attuale di Favignana risale al Medioevo e deriverebbe dal nome del vento Favonio proveniente da Ovest. È la località adatta per chi ama le vacanze in spiaggia, le escursioni alla scoperta delle grotte lungo la costa e le immersioni in un meraviglioso mare cristallino. Il caratteristico paesino, l’inconfondibile turchese del mare e le bellissime spiagge, da scegliere in base a dove tira il vento (da non perdere, ad esempio Cala Grande con vento di scirocco) ma anche la possibilità di spostarsi sull’isola in bici, la rendono una meta perfetta per una vacanza in totale relax (sconsigliata durante le due settimane centrali di agosto).

Panarea

Panarea è la più piccola delle isole Eolie. Punta del Corvo, con un altezza di 420 metri, è il suo culmine. Il suo versante si getta quasi a picco nel mare. Vi sono poi pendii più dolci e rocce laviche di colore nero con spiaggette di ciottoli. Attorno all’isola sorgono isolotti e scogli. Vicino a Punta Milazzese si trova un villaggio preistorico che domina dall’alto la baia di Cala Junco.

Leggi anche:

Le 10 isole più belle d’Italia? Le ex colonie penali

Le 10 più belle spiagge della Sicilia