Castel del Monte: tutto quello che devi sapere sulla misteriosa fortezza italiana a un’ora da Bari

Scopri tutto sulla misteriosa fortezza italiana di Castel del Monte, situata a solo un'ora da Bari. Esplora la storia, l'architettura e i segreti di questo affascinante sito storico nel cuore della Puglia

Castel del Monte con la sua imponente struttura è un geniale esempio di architettura medievale che si trova a circa 60 chilometri da Bari, a 18 da Andria, in Puglia.

Dal 1996, Castel del Monte è uno dei 49 siti italiani, inseriti nella World Heritage List dell’Unesco, grazie al suo valore artistico, paesaggistico e culturale. Costruito da Federico II di Svevia nel XIII secolo, il Castello domina il tratto delle Murge occidentali grazie alla sua massiccia struttura ottagonale.

Seppur predomina l’architettura medievale, in realtà esso unisce diversi elementi stilistici, ci sono ad esempio le torri gotiche, i fregi interni in stile classico, i leoni dal taglio romanico e perfino mosaici che richiamano l’arte islamica.

Castel del Monte è stato costruito nel 1240 ed era proprio la sede permanente della corte di Federico II, re del Regno di Sicilia dall’età di tre anni. Tutto il castello ruota attorno alla sua figura a tratti molto misteriosa.

Castel del Monte, ecco perché è misterioso

Il fascino misterioso di Castel del Monte è dato dal suo rigore matematico che ruota appunto attorno ai numeri. La planimetria ottagonale è studiata in modo tale che crea particolari simmetrie di luce durante il solstizio e l’equinozio.

Una sorta di simbolismo che appassiona studiosi e turisti provenienti da tutto il mondo. Anche l’impianto militare è un enigma perché manca degli elementi che caratterizzano la maggior parte dei monumenti militari del periodo come le mura di cinta, il fossato e le stalle.

E poi c’è questo numero otto che ritorna sempre. Otto sono i lati della pianta, otto le sale del piano terra e del primo piano a pianta trapezoidale disposte in modo da formare un ottagono e otto sono le imponenti torri, ovviamente a pianta ottagonale, disposte su ognuno degli otto spigoli.

Nel cortile interno probabilmente era presente una vasca anch’essa ottagonale.

“Il cortile, come tutto l’edificio, dal contrasto cromatico derivante dall’utilizzo di breccia corallina, pietra calcarea e marmi; un tempo erano presenti anche antiche sculture, di cui restano solo la lastra raffigurante il Corteo dei cavalieri ed un Frammento di figura antropomorfa” si legge sul sito ufficiale.

Le sedici sale, otto per ciascun piano, hanno forma trapezoidale e sono state coperte con un’ingegnosa soluzione: lo spazio è ripartito, in una campata centrale quadrata coperta a crocièra costolonata, ovvero con semicolonne in brèccia corallina a pianterreno e pilastri trilobati di marmo a quello superiore, mentre i residui spazi triangolari sono coperti da volte a botte decorate da elementi antropomorfi o zoomorfi.

I due piani sono collegati da tre scale a chiocciola, ma sicuramente è il corredo scultoreo ad affascinare di più grazie a tessere musive, piastrelle maiolicate, paste vitree e dipinti murali.

Come è stato costruito Castel del Monte?

Giuseppe Fallacara e Ubaldo Occhinegro, docenti del Politecnico di Bari hanno provato a rispondere a questa domanda attraverso una simulazione video diffusa dal New Fundamentals Research Group, il gruppo di architetti e ricercatori del dipartimento di Ingegneria civile e architettura dell’Università di Bari.

In trenta secondi vengono riassunte le tappe che hanno portato alla nascita e allo sviluppo di Castel del Monte.

Castel del Monte, orari e biglietti

Orario di apertura al pubblico:

Dal 1 aprile al 30 settembre, l’orario di apertura è dalle 10:00 alle 18:45 tutti i giorni; mentre dal 1 ottobre al 31 marzo, apriamo tutti i giorni dalle 9:00 alle 17:45.

Il biglietto d’ingresso ha un costo di 10 euro.

INGRESSO GRATUITO

Ogni prima domenica del mese, l’accesso a tutti gli istituti e ai luoghi culturali è gratuito, compresi gli spazi con mostre o esposizioni temporanee, a condizione che non ci siano percorsi espositivi separati o biglietti distinti.

GRUPPI

Durante le visite, i gruppi devono essere composti da un massimo di 30 persone per volta.

ACCESSO PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILI

Le persone con disabilità motorie possono accedere al primo piano del castello.

GRATUITÀ IL 25 APRILE, IL 2 GIUGNO E IL 4 NOVEMBRE 2024

In occasione delle festività nazionali del 25 aprile, del 2 giugno (che coincide quest’anno con la Domenica al Museo) e della solennità civile del 4 novembre, l’ingresso ai musei e ai luoghi culturali statali sarà gratuito.

Come arrivare

Arrivo e Parcheggio

In Treno e Autobus: per un’opzione sostenibile, considera di viaggiare fino ad Andria. Da Bari, puoi prendere il treno delle Ferrovie del Nord Barese, con la stazione situata in Piazza Aldo Moro, vicino alla stazione delle Ferrovie dello Stato. Una volta ad Andria, per raggiungere Castel del Monte, puoi utilizzare l’autolinea urbana numero 6, partendo dal Terminal Bus in Largo Ceruti. Il servizio è disponibile tutto l’anno, fatta eccezione per alcuni periodi. Gli orari sono consultabili sul sito del Comune di Andria.

In Auto: se vieni dal nord, prendi l’autostrada A14. Dopo l’uscita ad Andria, segui la tangenziale per attraversare la città e poi prosegui sulla SP 231 e successivamente sulla SS 170. Se vieni dal sud, l’uscita dell’A14 è a Bitonto. Da lì, segui le strade provinciali SP 231 e poi la SP 234 fino a Castel del Monte. Per un viaggio senza stress, ti consigliamo di utilizzare un’applicazione per trovare facilmente le stazioni di servizio lungo il percorso.

Parcheggi: a Castel del Monte è disponibile un’area parcheggio presso la struttura Imperatore. Sebbene sia vicina al castello, l’accesso diretto richiede l’utilizzo di una navetta, la cui partenza avviene nelle vicinanze della struttura.