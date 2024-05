Questi sono i 10 Paesi più belli del mondo e l’Italia è (solo?) al secondo posto

La classifica dei 10 Paesi più belli del mondo sorride all’Italia, dato che la nostra Nazione si trova al secondo posto, battuta solo dalla Nuova Zelanda

La classifica dei Paesi più belli del mondo, stilata da Rough Guides e World of Statistics, offre uno sguardo affascinante sulle meraviglie che la Terra ci offre. Al primo posto abbiamo una nazione ai confini del mondo – quanto meno per noi – ma più che mai affascinante: la Nuova Zelanda che si distingue per la sua bellezza selvaggia e incontaminata con appena 5 milioni di abitanti nonostante un territorio vastissimo.

Ma alla seconda posizione, ecco note soavi per le nostre orecchie: ci siamo noi. L’Italia si aggiudica infatti la medaglia d’argento, celebrata per la sua arte, la sua storia e la sua cucina. A tallonarci c’è il secondo Paese più grande al mondo, ovvero il Canada con i suoi laghi e acque interne sconfinati.

Le posizioni dalla 4 alla 10

Scorrendo più in giù, fuori dal podio rimane la Svizzera che occupa la quarta posizione, famosa per i suoi paesaggi montani, per i suoi splendidi laghi e per il suo efficiente sistema di trasporti ma anche per essere un paradiso fiscale.

La Francia è forse una sorpresa dato che la troviamo solamente al quinto posto. I nostri cugini d’Oltralpe si devono infatti accontentare di tre posizioni meno di noi nonostante le sue montagne, il mare cristallino e le città d’arte con la magnifica Parigi. Tutto ciò, però, pare non bastare.

In sesta posizione abbiamo la Gran Bretagna, un’isola ricca di storia e cultura che è tra i primi Paesi al mondo per ingressi turistici forte anche della lingua più parlata al mondo. Segue la Norvegia al settimo posto, rinomata per i suoi fiordi spettacolari e per il suo elevato tenore di vita che la colloca tra le Nazioni più ricche al mondo al top negli indici di vita.

All’ottavo posto spicca l’Australia, un continente a sé stante con la sua vastità, le incredibili spiagge e la straordinaria fauna. Abbiamo poi la Grecia, culla della civiltà occidentale, con le sue antiche rovine e le splendide isole. E infine al decimo posto troviamo il Sud Africa, unico Paese africano nella top 10, una nazione che abbraccia due oceani e vanta una ricca diversità culturale e paesaggistica.

La classifica dei 10 paesi più belli

La classifica dei paesi più belli del mondo secondo Rough Guides e World of Statistics:

Nuova Zelanda Italia Canada Svizzera Francia Gran Bretagna Norvegia Australia Grecia Sud Africa

The 10 most beautiful countries in the world: 1.🇳🇿 New Zealand

2.🇮🇹 Italy

3.🇨🇦 Canada

4.🇨🇭 Switzerland

5.🇫🇷 France

6.🇬🇧 United Kingdom

7.🇳🇴 Norway

8.🇦🇺 Australia

9.🇬🇷 Greece

10.🇿🇦 South Africa According to Rough Guides — World of Statistics (@stats_feed) May 7, 2024

Ti potrebbe interessare anche: