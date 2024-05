Niente più nuovi hotel ad Amsterdam: così la città combatte il turismo di massa

Non si potranno più costruire nuovi hotel ad Amsterdam, ma solamente sostituire quelli esistenti a patto che siano più sostenibili e non abbiano un numero di posti letto maggiore di quello precedente: la città vuole fronteggiare il fenomeno dell’overtourism che la sta soffocando

La decisione di Amsterdam di bloccare la costruzione di nuovi hotel è un passo significativo nella lotta contro il fenomeno del turismo di massa che affligge la città. Questa politica, adottata dal consiglio comunale, mira a mantenere Amsterdam vivibile sia per i residenti che per i visitatori, ponendo un limite al numero di turisti – si parla di 20 milioni l’anno – che affollano le sue strade e le sue strutture alberghiere.

Con il divieto di costruire nuovi hotel, Amsterdam si unisce ad altre città europee che stanno cercando di affrontare il problema dell’overtourism che ha visto innalzarsi in modo esponenziale il numero di visitatori, soprattutto dopo la pandemia.

E così si è optato per imporre regole severe per la costruzione di nuove strutture alberghiere, consentendone l’apertura solo in sostituzione di hotel esistenti che dovranno chiudere, a condizione che siano più sostenibili e che non aumentino il numero complessivo di posti letto disponibili. Inoltre l’accento sulla sostenibilità ambientale ed energetica riflette la crescente consapevolezza dell’importanza di proteggere l’ambiente nelle politiche urbane.

Non è la prima misura per combattere l’overtourism

Questo provvedimento si aggiunge ad altre misure già adottate dalla città per ridurre l’afflusso turistico, come il divieto di accesso alle navi da crociera, la limitazione del numero di pullman che possono accedere al centro cittadino e fissare un limite di 30 giorni all’anno in cui si può affittare la propria casa a terzi.

L’obiettivo finale è quello di preservare il patrimonio culturale e ambientale di Amsterdam per le generazioni future. Tuttavia ci sono sfide da affrontare nel trovare un equilibrio tra la gestione del turismo e il rispetto dei diritti alla libera circolazione e alla libertà individuale.

Con queste misure, Amsterdam dimostra di essere in prima linea nella ricerca di soluzioni innovative per affrontare i problemi legati all’overtourism e all’impatto negativo del turismo di massa sulle città. La città sta cercando di ridefinire il suo modello turistico, puntando sulla sostenibilità e sulla qualità dell’esperienza turistica, piuttosto che sulla quantità di visitatori.

