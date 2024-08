Le 10 isole d’Europa che (forse) non conosci

Scopri le 10 isole europee meno conosciute, ma incredibilmente affascinanti. Dai paradisi naturali a luoghi ricchi di storia e cultura, esplora destinazioni nascoste che promettono esperienze uniche e autentiche.

Sono meno note e blasonate delle più famose colleghe italiane, greche o spagnole, ma sono piccoli paradisi quasi sconosciuti e non lontani da noi.

Forse la Sicilia e la Sardegna sono troppo famose, così come le isole greche. Persino i piccoli arcipelaghi italiani sono famosi in tutto il mondo, dalle Tremiti alle Cheradi in Puglia, il Sulcis, la Maddalena e Tavolara in Sardegna o in Sicilia le meravigliose Eolie, seguite da Egadi e Pelagie, con la pluripremiata Lampedusa.

E voi, conoscete queste isole?

Mljet o Meleda, Croazia

Ulisse rimase prigioniero qui, per sette anni, dalla ninfa Calipso. E non gli andò poi così male. Una delle isole più a sud della Croazia, dalla selvaggia bellezza, offre possibilità di escursioni attorno ai due laghi di acqua salata nel Parco Nazionale di Mljet. I visitatori possono esplorare i sentieri che circondano i laghi, godendo della flora e fauna uniche della zona. Per un’esperienza ancora più avventurosa, è possibile noleggiare una barca a vela e navigare fino al monastero benedettino del XII secolo, situato su un isolotto all’interno del lago Grande. Questo monastero offre uno spaccato di storia e cultura, con la sua architettura antica e il fascino tranquillo.

Per quanto riguarda l’alloggio, le opzioni sono limitate, ma questo aggiunge al fascino dell’isola. C’è solo un albergo, situato proprio sulla costa, che offre una vista mozzafiato sul mare Adriatico e un accesso diretto alle acque cristalline. La semplicità e l’esclusività dell’alloggio garantiscono un soggiorno rilassante e immerso nella natura.

Per raggiungere l’isola, occorre prendere il traghetto da Dubrovnik. La traversata dura circa 90 minuti, offrendo ai passeggeri il tempo di godersi il panorama del mare e delle isole circostanti. Una volta arrivati, l’atmosfera serena e la bellezza incontaminata di Mljet accolgono i visitatori, promettendo un’esperienza indimenticabile.

LEGGI anche: Croazia: le 10 isole più belle

Egina, Grecia

Situata a solo un’ora di traghetto da Atene, Egina è un’ottima meta per un weekend estivo. Quando il caldo in città diventa insopportabile, è meglio fuggire dalla folla per fare snorkeling ed escursioni in questo angolo di paradiso. Egina offre una combinazione unica di bellezze naturali e ricchezze storiche, permettendo ai visitatori di fare un tuffo nel passato tra chiese in rovina, prati fioriti e colline scoscese.

L’isola è famosa per i suoi siti archeologici, tra cui il Tempio di Aphaia, uno dei meglio conservati dell’antica Grecia. Passeggiando per l’isola, si possono esplorare le rovine di antiche chiese bizantine e visitare il Monastero di Agios Nektarios, un luogo di pellegrinaggio molto venerato.

Le spiagge di Egina sono ideali per il relax e lo snorkeling, con acque cristalline che invitano a scoprire la ricca vita marina. Le spiagge più popolari includono Agia Marina, famosa per la sua sabbia dorata, e Marathonas, con le sue acque calme e trasparenti.

Egina non è solo natura e storia; l’isola offre anche una vivace scena gastronomica. Nei ristoranti locali, si possono gustare specialità greche a base di pesce fresco, accompagnate da vini locali. Non dimenticate di assaggiare i famosi pistacchi di Egina, considerati tra i migliori al mondo.

Per raggiungere l’isola, gli aliscafi partono regolarmente dal porto del Pireo, offrendo un viaggio comodo e panoramico. Una volta arrivati, l’atmosfera rilassata e l’ospitalità locale fanno di Egina una destinazione perfetta per una fuga estiva.

LEGGI anche: Le 12 isole più belle (e meno turistiche) della Grecia

Fehmarn, Germania

L’isola di Fehmarn, situata al largo della costa baltica della Germania, è un vero paradiso per gli amanti del kitesurf. Le condizioni di vento costanti e le ampie spiagge sabbiose rendono quest’isola una delle mete preferite per gli sport acquatici, attirando appassionati da tutto il mondo. Tuttavia, ciò che rende Fehmarn davvero unica tra le isole baltiche della Germania sono i suoi paesaggi incantevoli, caratterizzati da dolci colline, rigogliose campagne e pittoreschi villaggi di pescatori.

Una delle attrazioni principali dell’isola è il complesso termale Badwelt Fehmare. Questo moderno centro benessere offre una vasta gamma di trattamenti rigeneranti, inclusi impacchi di alghe e scrub naturali di acqua salata, che sfruttano le proprietà benefiche degli elementi naturali della regione. I visitatori possono rilassarsi nelle piscine termali, godersi le saune e sperimentare trattamenti spa progettati per rivitalizzare corpo e mente.

Oltre agli sport acquatici e ai trattamenti termali, Fehmarn offre molte altre attività per i visitatori. Gli amanti della natura possono esplorare le numerose riserve naturali dell’isola, che ospitano una varietà di flora e fauna locali. I percorsi ciclabili e i sentieri escursionistici sono ideali per chi desidera scoprire il paesaggio dell’isola in modo attivo.

Per raggiungere Fehmarn, si può partire da Amburgo. Il viaggio in auto dura circa 90 minuti, attraversando il suggestivo Fehmarnsundbrücke, un ponte che collega l’isola alla terraferma. Questo rende Fehmarn facilmente accessibile per una gita di un giorno o un soggiorno più lungo. La combinazione di avventura, relax e bellezza naturale fa di Fehmarn una destinazione imperdibile per chi visita la Germania baltica.

Inis Oirr, Isole Aran, Irlanda

Situata nell’Oceano Atlantico al largo della costa occidentale dell’Irlanda, Inis Oirr è la più piccola delle tre Isole Aran. Questo incantevole angolo di mondo è ricco di mitologia e tradizioni antiche, dove il tempo sembra essersi fermato. Le spiagge bianche e incontaminate si estendono verso l’oceano, creando un contrasto mozzafiato con le acque blu intenso dell’Atlantico. L’atmosfera serena e l’ospitalità calorosa degli abitanti rendono Inis Oirr una destinazione affascinante e indimenticabile.

Nonostante la sua piccola dimensione, Inis Oirr è un luogo pieno di vita e colori. Uno degli spettacoli naturali più belli dell’isola sono i prati tapezzati di fiori di campo e genziane, che in primavera e in estate trasformano il paesaggio in un mosaico di colori vivaci. Questi prati, insieme ai muretti di pietra che caratterizzano l’isola, creano un paesaggio unico e pittoresco.

L’isola ha visto l’installazione della rete elettrica permanente solo nel 1997, un fatto che testimonia la sua remota e autentica natura. Prima di allora, gli abitanti vivevano in armonia con i ritmi naturali, mantenendo vive tradizioni secolari. Oggi, questa connessione con il passato è ancora palpabile, e i visitatori possono immergersi in una cultura che ha resistito al passare del tempo.

Inis Oirr offre anche numerose attrazioni storiche e culturali. Il castello di O’Brien, costruito nel XV secolo, domina l’isola e offre una vista panoramica spettacolare. Non lontano si trovano le rovine della chiesa di Cill Ghobnait, un antico luogo di culto che racconta storie di devozione e spiritualità.

Gli amanti della natura e dell’avventura possono esplorare l’isola a piedi o in bicicletta, seguendo i sentieri che serpeggiano tra i campi e lungo la costa. Le acque cristalline dell’Atlantico invitano a fare un tuffo rinfrescante o a praticare snorkeling per scoprire la ricca vita marina.

Per raggiungere Inis Oirr, i visitatori possono prendere un traghetto da Doolin o Galway, godendosi una piacevole traversata che offre vedute spettacolari della costa irlandese. Arrivare sull’isola è un’esperienza in sé, un preludio alla scoperta di un luogo dove la natura e la cultura si intrecciano in un armonioso equilibrio. Inis Oirr, con la sua bellezza selvaggia e il suo fascino senza tempo, è una destinazione imperdibile per chi cerca un’esperienza autentica e rigenerante.

Belle-Île en Mer, Bretagna, Francia

Belle-Île-en-Mer, un’isola che è all’altezza del suo nome, è una gemma incastonata al largo della costa della Bretagna. La sua spettacolare costa, caratterizzata da scogliere frastagliate e spiagge sabbiose, insieme all’entroterra verdeggiante, ha ispirato letterati e artisti nel XIX secolo, tra cui Gustave Flaubert e Claude Monet. Questi paesaggi pittoreschi, immortalati nelle opere dei grandi maestri, continuano ad affascinare i visitatori odierni.

Durante il mese di agosto, Belle-Île-en-Mer attira turisti in massa, desiderosi di godere delle sue bellezze naturali e delle numerose attività all’aria aperta. Tuttavia, al di fuori di questo breve periodo di alta stagione, le sue 60 spiagge restano tranquille e senza folla, offrendo un rifugio perfetto per chi cerca pace e serenità. Le spiagge più famose includono Plage des Grands Sables, con la sua lunga distesa di sabbia dorata, e Plage de Donnant, nota per le sue onde ideali per il surf.

L’entroterra dell’isola è altrettanto affascinante, con dolci colline, campi fioriti e pittoreschi villaggi. Il sentiero costiero GR 34 permette di esplorare l’intera isola a piedi, offrendo vedute mozzafiato sull’oceano e sulla campagna circostante. Il faro di Goulphar, uno dei simboli dell’isola, offre una vista panoramica indimenticabile dall’alto della sua torre.

Belle-Île-en-Mer è anche un luogo ricco di cultura e storia, la cittadella Vauban, una fortezza del XVII secolo, domina il porto di Le Palais e racconta storie di battaglie e assedi. All’interno delle sue mura, il museo offre un viaggio attraverso la storia dell’isola, con mostre che spaziano dalla preistoria ai giorni nostri.

La cucina locale è un’altra attrazione da non perdere. I ristoranti dell’isola servono deliziosi piatti a base di pesce fresco e frutti di mare, accompagnati dai sapori unici della Bretagna. Le crêperie offrono una vasta gamma di crêpes e galettes, mentre i mercati locali permettono di assaporare prodotti artigianali e specialità regionali.

Per raggiungere Belle-Île-en-Mer, i traghetti partono regolarmente da Quiberon, offrendo una traversata di circa 45 minuti. Durante il viaggio, i passeggeri possono ammirare il panorama marino e iniziare a respirare l’aria fresca dell’Atlantico. Una volta arrivati, l’isola accoglie i visitatori con la sua atmosfera rilassata e l’ineguagliabile bellezza naturale, promettendo un’esperienza indimenticabile.

Isole Cies, Galizia, Spagna

Le Isole Cíes, nella Galizia, Spagna, sono state definite dal Guardian come una delle migliori spiagge del mondo. Questo paradiso, soprannominato le Maldive di Spagna, resta intatto grazie al limite di 2.200 turisti al giorno. Le isole offrono spiagge di sabbia bianca, acque turchesi cristalline e una fauna selvatica ricca, tra cui colonie di uccelli marini.

Oltre alle spiagge mozzafiato, le Isole Cíes sono un rifugio per molte specie di uccelli marini. Gli appassionati di birdwatching possono osservare colonie di gabbiani, cormorani e altri uccelli che nidificano sulle scogliere dell’arcipelago. L’isola ospita anche una varietà di fauna e flora uniche, protette all’interno del Parco Nazionale delle Isole Atlantiche della Galizia.

Per gli amanti delle escursioni, ci sono numerosi sentieri che attraversano le isole, offrendo viste panoramiche spettacolari sull’oceano e sulla natura circostante. I percorsi conducono a luoghi iconici come il Faro de Cíes, da dove si può ammirare una vista a 360 gradi dell’arcipelago e dell’Atlantico.

Le spiagge come Playa de Rodas sono ideali per nuotare e fare snorkeling, mentre i sentieri panoramici offrono viste spettacolari. I traghetti partono da Vigo, Baiona e Cangas, con un viaggio di circa 40 minuti.

Hiiumaa, Estonia

L’odore della natura pervade ogni angolo di Hiiumaa, un’isola estone che incanta i suoi abitanti e visitatori con una sensazione di autenticità e serenità. Le spiagge di sabbia bianca, appena umide dopo la pioggia, emanano un profumo fresco e pulito, mentre il dolce aroma delle alghe che si asciugano al sole aggiunge un tocco marino all’atmosfera. Hiiumaa è una delle isole più grandi dell’Estonia e offre un paesaggio vario e suggestivo, con foreste lussureggianti, laghi tranquilli e una costa frastagliata.

Questa bellezza naturale rende Hiiumaa il luogo ideale per chi cerca riflessione e ispirazione. Gli scrittori possono trovare la quiete e la solitudine necessarie per concentrarsi sul loro lavoro, mentre gli artisti possono trarre ispirazione dai panorami mozzafiato e dai colori della natura. Le sue ampie distese e l’ambiente sereno sono perfetti per chi desidera staccare dalla frenesia quotidiana e immergersi completamente nella bellezza naturale dell’isola.

Samotracia, Grecia

Samotracia, situata nell’Egeo settentrionale, è una meta amata da chi cerca un contatto autentico con la natura. L’isola, caratterizzata da un ambiente incontaminato, offre una vasta rete di sentieri escursionistici che si snodano attraverso paesaggi selvaggi e montuosi. I visitatori possono scoprire spiagge deserte e tranquille, sorgenti naturali e piscine termali, che aggiungono un tocco di relax al loro soggiorno. Samotracia è perfetta per chi desidera esplorare e immergersi nella bellezza naturale, lontano dalle rotte turistiche convenzionali.

Isola Margherita, Budapest, Ungheria

Isola Margherita, situata nel cuore del Danubio e nel centro di Budapest, è un angolo di tranquillità che trasforma radicalmente il suo aspetto con le stagioni. Durante l’inverno, l’isola si avvolge in una misteriosa nebbia, creando un’atmosfera quasi magica e surreale. Ma d’estate, l’isola si trasforma in un’oasi vibrante e vivace, offrendo un rifugio verde e tranquillo nel bel mezzo della città.

Circondata da una pista di atletica, l’isola è il luogo ideale per correre, passeggiare o semplicemente rilassarsi, regalando agli abitanti di Budapest l’illusione di una vacanza a due passi da casa. I suoi ampi spazi verdi e i giardini ben curati offrono un piacevole contrasto con il caos urbano circostante. Inoltre, l’isola ospita complessi termali, che permettono di godere di bagni rilassanti e trattamenti benessere immersi nella natura.

L’isola è facilmente raggiungibile a piedi attraversando il ponte del quartiere IV di Budapest, un breve e piacevole cammino che permette di accedere a questo angolo di serenità senza dover allontanarsi troppo dalla città. Con la sua combinazione di spazi naturali, attività sportive e opportunità di relax, Isola Margherita rappresenta una delle gemme nascoste di Budapest, offrendo un perfetto equilibrio tra vita urbana e pace naturale.

Isole Lyngør, Norvegia

Dimentichiamo per un attimo la frastagliata costa dei fiordi nella parte occidentale della Norvegia e spostiamoci a sud. Qui si trovano le Isole Lyngør che offrono panorami selvaggi ma anche calma e relax. Per arrivarci, è possibile raggiungere le isole di Sandøya o Borøya, dove si può lasciare l’auto, e poi utilizzare i traghetti per visitarle. Molti norvegesi scelgono di esplorare l’area anche in kayak, approfittando delle acque tranquille e delle vedute spettacolari. L’isola di Lyngør è raggiungibile solo in barca: non ci sono auto, il che contribuisce a mantenere l’atmosfera tranquilla e incontaminata. Il villaggio principale è costituito da antiche e colorate case di legno, che aggiungono un tocco pittoresco a questo angolo di paradiso. Qui, il tempo sembra essersi fermato, permettendo ai visitatori di immergersi completamente nella bellezza naturale e nella serenità del luogo.

LEGGI anche: