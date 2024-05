Tutti i festival musicali e culturali da non perdere in Spagna quest’estate

La Spagna è la patria dei festival musicali, da sempre molto apprezzati dai turisti di tutto il mondo: vediamo quali sono quelli da non perdere

I festival musicali in Spagna rappresentano un’enorme attrattiva per il turismo internazionale, con oltre 5 milioni di visitatori stranieri che affollano il Paese per partecipare ai numerosi eventi culturali. La Spagna è infatti una destinazione turistica di prim’ordine non solo per le sue spiagge e il clima favorevole, ma anche per la sua ricca offerta culturale.

Tra i principali eventi da non perdere, il Festival Internazionale di Musica e Danza di Granada, che si terrà dal 7 al 14 luglio, offre spettacoli di musica e danza nei luoghi più emblematici della città. Il Festival della Chitarra di Cordova, dal 3 al 13 luglio, è un altro appuntamento importante per gli amanti della musica, con concerti e corsi specializzati.

La Biennale di Flamenco a Siviglia, dall’11 settembre al 5 ottobre, celebra il flamenco con spettacoli, concorsi e seminari, mentre il Festival della Canzone delle Miniere a La Unión, dal 3 al 12 agosto, è il più grande evento dedicato al flamenco nel mondo.

Non mancano eventi dedicati al teatro e al cinema

Per gli appassionati di jazz, il Festival Internazionale di Jazz di San Sebastián/Jazzaldia, dal 24 al 28 luglio, offre oltre 60 spettacoli in varie location, tra cui la spiaggia della Zurriola e Plaza de la Trinidad. Non mancano eventi dedicati al teatro e al cinema, come il Festival del Teatro Classico di Mérida, che si svolge nel suggestivo teatro romano della città dal 1° luglio al 27 agosto, e il Festival Grec di Barcellona, dal 26 giugno al 4 agosto, che propone spettacoli innovativi e per famiglie.

Eventi musicali imperdibili includono il Festival O Son do Camiño a Santiago de Compostela, dal 30 maggio al 1° giugno, con artisti come Pet Shop Boys e Green Day, e il Festival Internazionale del Mondo Celtico a Ortigueira, dall’11 al 14 luglio.

Barcellona ospita il Primavera Sound Festival dal 29 maggio al 2 giugno e il famosissimo Sonar Festival il 14 e il 15 giugno. Il Festival Internazionale di Benicàssim, dal 18 al 20 luglio, e il Rototom Sunsplash, dal 16 al 21 agosto, completano l’offerta estiva con una varietà di generi musicali. Come ogni anno, dunque, la Spagna si conferma una delle mete principali per gli amanti della musica e della cultura, offrendo esperienze indimenticabili in luoghi unici.

