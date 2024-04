Biglietti gratis ai giovani per esplorare l’Europa viaggiando in treno: i requisiti e come candidarsi a DiscoverEU

DiscoverEU offre ai diciottenni europei la possibilità di viaggiare in giro per l’Europa in treno gratuitamente per un massimo di 30 giorni, alla scoperta della diversità culturale e storica del nostro continente

Giovani, siete pronti a partire zaino in spalla alla scoperta dell’Europa? Anche quest’anno DiscoverEU offre agli europei nati tra il 1º luglio 2005 e il 30 giugno 2006 (ovvero i neodiciottenni) un’opportunità unica di esplorare il continente attraverso viaggi in treno gratuiti.

Questo programma, promosso dalla Commissione europea, permette ai ragazzi di candidarsi per ricevere un biglietto ferroviario gratuito che consentirà loro di viaggiare in Europa tra il 1º luglio 2024 e il 30 settembre 2025 per un massimo di 30 giorni.

L’obiettivo di DiscoverEU è quello di permettere ai giovani di scoprire la diversità culturale e storica dell’Europa, incontrare persone provenienti da tutto il continente e migliorare le proprie competenze linguistiche. Questo viaggio in treno che consentirà loro di vivere un’esperienza indimenticabile e arricchente, apprezzando le bellezze e la ricchezza del nostro continente.

Come avviene la candidatura

Ma come ci si candida? È necessario rispondere a un quiz di cinque domande a risposta multipla più una a spareggio relative all’Ue e alle sue iniziative rivolte ai giovani sul Portale europeo per i giovani entro il 30 aprile alle ore 12:00.

La Commissione valuterà le risposte dei candidati e offrirà i biglietti ferroviari in base alla classifica, fino ad esaurimento dei posti disponibili per un totale di 35.500 pass erogabili. È importante sottolineare che il programma è aperto a giovani provenienti da tutti gli Stati membri dell’Unione europea e da alcuni Paesi terzi associati a Erasmus+ (Islanda, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Norvegia, Serbia e Turchia).

Attenzione perché, pur non essendo un click day, se vi saranno troppe domande di partecipazione ad aver ottenuto lo stesso risultato sulla soglia , la Commissione europea e l’Eacea (l’Agenzia esecutiva per l’istruzione e la cultura) applicheranno come ultima risorsa il principio del “primo arrivato, primo servito” per determinare gli ultimi vincitori.

L’iniziativa DiscoverEU è stata lanciata nel 2018 e ha distribuito finora oltre 284.000 pass. Questo programma ha permesso a migliaia di giovani di vivere esperienze uniche e significative, consentendo loro di ampliare i propri orizzonti culturali e di sviluppare una maggiore consapevolezza dell’identità europea.

Insomma, questa candidatura rappresenta un’opportunità imperdibile per i giovani che desiderano esplorare il nostro continente in modo sostenibile e responsabile. Viaggiare in treno permette infatti anche di ridurre l’impatto ambientale degli spostamenti, contribuendo così alla salvaguardia dell’ambiente.

Fonte: Commissione Europea

