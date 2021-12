Test personalità: sei più da Yoga o da Pilates? La tua disciplina preferita rivela qualche curiosità sul tuo carattere

Yoga o Pilates? Quale delle due discipline preferisci? Certo, sono piuttosto simili tra loro, ma non identiche. Se infatti entrambe prevedono l’utilizzo di un tappetino e si concentrano sullo stretching e la respirazione profonda, le loro origini sono diverse.

Lo Yoga, come saprai, è antichissimo, veniva praticato in India già 5000 anni fa ed è basato su importantissimi insegnamenti spirituali. Il Pilates è molto più recente, nato negli anni ’20 da Joseph Pilates, che lo ideò per aiutare le persone ad affrontare dolori e lesioni.

Dal punto di vista pratico se lo Yoga si propone l’obiettivo di allineare mente, corpo e spirito tramite specifiche posture e una respirazione consapevole, il Pilates si focalizza su specifici movimenti e sul respiro controllato, per permettere a chi lo pratica di rafforzare e allineare il corpo, correggere la postura migliorando nel contempo la flessibilità.

Fatta questa premessa esplicativa, veniamo al test di oggi. Tutto ciò che devi fare è scegliere la disciplina che preferisci fra Yoga e Pilates e scoprire, leggendo il profilo corrispondente, cosa rivela di te. Come sempre ti ricordiamo che si tratta solo di un gioco per staccare un po’ la spina, senza alcuna validità scientifica.

Yoga

Hai scelto lo Yoga? Sei una persona dotata di innata saggezza. Cerchi sempre di spingerti oltre la superficie delle cose perché ti piace approfondire. Nelle tue scelte quotidiane ti affidi spesso all’intuito, che consideri un prezioso alleato. Ma se lo ritieni opportuno, ricorri anche alla razionalità. Dipende dalle circostanze. Punti all’equilibrio.

Pilates

Hai scelto il Pilates? Sei una persona dinamica e ambiziosa. Ti piace prenderti cura di te stesso sia a livello fisico che mentale. Cerchi sempre di migliorarti e ti poni continuamente nuovi obiettivi. Probabilmente hai molti interessi diversi, che coltivi con grande dedizione. Non ti stanchi mai!

