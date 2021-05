Test personalità: scegli una maschera e scopri quanto sei disposto a rischiare per difendere quello in cui credi

Quanto sei disposto a rischiare per quello in cui credi? Scoprilo con questo divertente test, ti basta scegliere una delle maschere che vedi nell’immagine e leggere il profilo corrispondente.

Come sempre, ti ricordiamo che si tratta di un gioco senza alcuna validità scientifica. Mettiti alla prova!

Maschera 1

Se hai scelto questa maschera, preferisci non prendere posizioni troppo drastiche nella vita. L’idea di rischiare tutto ti mette una terribile ansia. Preferisci di gran lunga le mediazioni.

Maschera 2

Se hai scelto questa maschera, sei disposto a tutto pur di difendere quello in cui credi. Agisci d’impulso quando senti che qualcuno o qualcosa minaccia i tuoi valori o le persone a cui vuoi bene.

Maschera 3

Se hai scelto questa maschera, sei una persona orientata al dubbio. Ti risulta molto difficile prendere una decisione, anche quando vengono messi in discussione i tuoi valori. Tendi a visualizzare il quadro d’insieme con tutte le sue sfumature, per questo fai fatica a schierarti.

Maschera 4

Se hai scelto questa maschera, sei una persona che calcola pro e contro di ogni situazione. Valuti sempre le circostanze prima di schierarti, anche quando si tratta di difendere quello in cui credi. Tendi a domandarti se ne valga davvero la pena o se sia il caso di prendere davvero posizione.

Maschera 5

Se hai scelto questa maschera, sei disposto a difendere con coraggio e determinazione quello in cui credi, ma non agisci d’impulso. Prendi posizione solo quando ritieni sia davvero necessario.

Maschera 6

Se hai scelto questa maschera, preferisci che siano gli altri a prendere posizione al posto tuo perché, a volte, hai la sensazione di essere troppo fragile per farlo in autonomia. Per evitare problemi, tendi a non mostrarti troppo, schivando chi potrebbe ferirti o mettere a rischio le cose a cui tieni.

