Giada, ametista o alessandrite? Scegli una pietra preziosa e scopri chi sei

Giada, Ametista o Alessandrite? Scegli la tua pietra preziosa preferita tra quelle che vedi nell’immagine e scopri alcune curiosità sul tuo carattere.

Di seguito trovi i profili corrispondenti a ciascuna pietra. Ti ricordiamo come sempre che si tratta solo di un gioco.

Indice Giada

Ametista

Alessandrite

Giada

Molto utilizzata per creare amuleti portafortuna, la giada è una pietra rara e preziosa. La più famosa è di colore verde ma è presente anche in altre tonalità. Se l’hai scelta sei una persona molto positiva e ottimista, non dai troppa importanza agli aspetti materiali dell’esistenza, hai a cuore altre cose. Ti piace molto sognare.

Ametista

L’ametista è un quarzo dalle sfumature viola che, secondo alcune leggende, aiuterebbe a sviluppare la chiaroveggenza. Se l’hai scelta probabilmente sei una persona molto intuitiva, hai fiducia in te stessa e nelle tue sensazioni. Sei coraggiosa e determinata, non ti lasci facilmente influenzare dagli altri.

Alessandrite

Hai scelto l’Alessandrite? Si tratta di una pietra molto rara di cui esistono diverse varianti, una tra le più famose è l’alessandrite occhio di gatto. La cosa particolare è che, illuminata con la luce artificiale, risulta rossa, illuminata con luce naturale, appare verde. Viene infatti chiamata pietra camaleonte. Se l’hai scelta, probabilmente sei una persona misteriosa, è difficile descriverti perché hai un animo sfaccettato e ami cambiare.

