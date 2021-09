Test personalità: scegli una bacchetta magica e scopri il tuo superpotere

Ogni mago ha la propria bacchetta magica, antico strumento di potere con cui lanciare magie e incantesimi. E il test di oggi ne vede protagoniste ben 4.

Per scoprire il tuo superpotere devi sceglierne una e leggere il profilo corrispondente. Ti ricordiamo come sempre che si tratta solo di un gioco.

Bacchetta magica 1

Hai scelto la prima bacchetta magica sulla sinistra? Il tuo superpotere è la trasformazione. Non hai paura dei cambiamenti che sai cogliere come opportunità anziché come ostacoli.

Bacchetta magica 2

Hai scelto la seconda bacchetta magica? Il tuo superpotere è l’empatia. Sei una persona estremamente sensibile e altruista, sai metterti nei panni altrui e ascoltare davvero le persone. Una qualità molto preziosa.

Bacchetta magica 3

Hai scelto la terza bacchetta magica? Il tuo superpotere è la creatività. Sei dotato di fervida immaginazione, hai probabilmente molto talento artistico, osi sognare l’impossibile e provi a tradurlo in realtà.

Bacchetta magica 4

Hai scelto l’ultima bacchetta magica? Il tuo superpotere è la determinazione. Sei una persona con i piedi per terra, molto concreta e coraggiosa. Quando hai un obiettivo in testa, sei disposto a qualunque sacrificio pur di raggiungerlo.

