Quante volte vedi comparire ciascun cerchio nero? L’illusione ottica e uditiva che confonde il cervello

Si chiama “Sound-induced flash illusion” ed è un’illusione ottica e uditiva studiata da Ladan Shams, Yukiyasu Kamitani e Shinsuke Shimojo. Che hanno scoperto che – le informazioni uditive possono alterare qualitativamente la percezione di uno stimolo visivo -.

Prima di spiegarvi come funziona, vi invitiamo a guardare il video che segue con l’audio attivo. Quante volte vedete lampeggiare ciascun cerchio nero? Ora provate a disattivare l’audio e a guardare nuovamente il video. Quante volte lampeggia ciascun cerchio nero?

È probabile che abbiate visto comparire un solo cerchio nero quando avete sentito un solo “beep” e due cerchi neri in corrispondenza del doppio “beep”. In realtà però, anche in corrispondenza del doppio segnale acustico, il cerchio nero compare una sola volta.

Difatti quando un singolo flash viene accompagnato da più segnali acustici, viene percepito dal nostro cervello come multiplo. Ma se disattiviamo l’audio, il conteggio risulta corretto.

Quindi se avete visto il disco nero lampeggiare due volte in corrispondenza del doppio “beep” è perché il vostro cervello è stato ingannato dai due segnali acustici emessi, che lo inducono a veder comparire il disco altrettante volte. Il cervello crede che i due eventi siano infatti collegati.

Seguici su Telegram | Instagram | Facebook | TikTok | Youtube

FONTI: National Library of Medicine/Nature

Leggi anche: