Scopri a quale albero è associata la tua data di nascita secondo la cultura celtica e qual è il tuo potere speciale

Hai mai pensato che la tua data di nascita potesse essere associata a un albero e al suo potere? Ebbene, secondo la cultura celtica che era particolarmente legata alla natura e ai suoi cicli, è proprio così.

Di seguito ti riportiamo i nomi degli alberi con rispettive date di nascita, basta cercare la tua e, più sotto, leggere il significato dell’albero corrispondente.

Ti ricordiamo come sempre che si tratta di un gioco, prendilo come tale!

23 dicembre – 1 gennaio: Melo

2 gennaio – 11 gennaio: Abete

12 gennaio – 24 gennaio: Olmo

25 gennaio – 3 febbraio: Cipresso

4 febbraio – 8 febbraio: Pioppo

9 febbraio – 18 febbraio: Cedro

19 febbraio – 28 febbraio: Pino

1 marzo – 10 marzo: Salice piangente

11 marzo – 20 marzo: Limone

21 marzo: Quercia

22 marzo – 31 marzo: Nocciolo

1 aprile – 10 aprile: Sorbo

11 aprile – 20 aprile: Acero

21 aprile – 30 aprile: Noce

1 maggio – 14 maggio: Pioppo

15 maggio – 24 maggio: Castagno

25 maggio – 03 giugno: Frassino

4 giugno – 13 giugno: Carpino

14 giugno – 23 giugno: Fico

24 giugno: Betulla

25 giugno – 4 luglio: Melo

5 luglio – 14 luglio: Abete

15 luglio – 25 luglio: Olmo

26 luglio – 4 agosto: Cipresso

5 agosto – 13 agosto: Pioppo

14 agosto – 23 agosto: Cedro

24 agosto – 2 settembre: Pino

3 settembre – 12 settembre: Salice piangente

13 settembre – 22 settembre: Limone

23 settembre: Olivo

24 settembre – 3 ottobre: ​​Nocciolo

4 ottobre – 13 ottobre: ​​Sorbo

14 ottobre – 23 ottobre: ​​Acero

24 ottobre – 11 novembre: Noce

12 novembre – 21 novembre: Castagno

22 novembre – 1 dicembre: Frassino

2 dicembre – 11 dicembre: Carpino

12 dicembre – 21 dicembre: Fico

22 dicembre: Faggio

Il significato degli alberi

PIOPPO: Sei una persona che ama l’estetica in generale e adora passare del tempo con le altre persone. Sei coraggioso e molto esigente. Il tuo potere speciale è legato all’arte e basi la tua vita seguendo molti concetti filosofici.

BETULLA: Il tuo potere ha a che fare con la tranquillità, non hai grosse pretese per la tua vita, ti basta vivere in pace. Non ti piacciono gli eccessi e la volgarità.

ABETE: Sei una persona molto sofisticata, ami l’eleganza, hai molti talenti e li utilizzi per raggiungere i tuoi obiettivi. A volte sei un po’ egoista ma se qualcuno ha bisogno di te, fai di tutto per essere d’aiuto.

ACERO: Il tuo potere sta nel tuo anticonformismo alimentato dalla tua sete di avventura. Che ti rende simpatico ma un po’ distante.

MELO: Sei una persona affascinante e molto popolare. Combatti sempre per aiutare chi sta peggio di te e hai un profondo senso di giustizia.

CASTAGNO: Ami la compagnia altrui ma non hai molta fiducia in te stesso. Il tuo potere è la diplomazia.

FRASSINO: Sei una persona impulsiva, vai sempre avanti per la tua strada anche quando tutti sono contrari ed è questo il tuo potere speciale. Sei molto razionale.

FAGGIO: Sei una persona molto affidabile (il tuo potere), ti piace risparmiare e non correre rischi. Tendi però a farti condizionare troppo dall’opinione altrui.

CARPINO: Ami molto il tuo aspetto e ti piace prendertene cura. Sei tendenzialmente indeciso e non ti piace contare sugli altri, l’indipendenza è il tuo potere speciale.

LIMONE: Sei una persona perennemente insoddisfatta nonostante tu abbia molti talenti, che tuttavia non sfrutti abbastanza. Peccato, si nasconde proprio lì il tuo potere.

OLMO: Sei un eccellente leader, aperto e disponibile, ma detesti lavorare per gli altri.

SORBO: Sei una persona che ama molto la vita e ti piace metterti alla prova anche in situazioni complesse (il tuo potere). Purché tutti ti prestino attenzione.

CIPRESSO: Il tuo potere ha a che fare con la fedeltà perché sei una persona molto affidabile e sincera, ma non ti piace la solitudine. Tendi a essere un po’ rassegnato nei confronti della vita.

CEDRO: Tendi a prendere le decisioni rapidamente e questo è il tuo potere, ma ti fidi poco delle persone e anche dell’amore.

NOCE: Sei una persona molto appassionata e gelosa, non è facile starti vicino, perché con te sembra di vivere sulle montagne russe. Ma questa tua caratteristica, che è anche il tuo potere, se ben gestita è molto avvincente.

OLIVO: Ami sicuramente il sole e la gentilezza, ti piace circondarti di persone eleganti e sofisticate, e odi la violenza. Il tuo potere ha a che fare con la pace.

PINO: Ti innamori facilmente e altrettanto rapidamente bruci la fiamma della passione. Adori circondarti di amici e la praticità è il tuo punto di forza.

QUERCIA: Sei una persona molto forte e decisa, pratica ma poco adattabile ai cambiamenti. Nonostante tu sia molto coraggioso (il tuo potere).

SALICE PIANGENTE: Sei una persona un po’ malinconica, ma anche molto empatica e sta qui il tuo potere. Tendi a lasciarti influenzare dagli altri e ogni tanto dici bugie.

FICO: Sei una persona che ama molto gli animali, ti piace oziare spesso, ma tendi a non accettare di essere contraddetto. Il tuo potere ha a che fare con la forza interiore, ne hai più di quanto sembri.

NOCCIOLO: Sei una persona carismatica (il tuo potere) e ti piace più di ogni altra cosa l’idea di amare ed essere amato.

