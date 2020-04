I meravigliosi sfondi dello Studio Ghibli per le videochiamate, che ti proiettano dentro i più celebri film

Arietty, la principessa splendente, Nausicaa. Ora 8 sfondi virtuali direttamente dallo Studio Ghibli possono accompagnare le tue videochiamate, ai tempi del coronavirus. Una grande notizia, che farà impazzire tutti gli Studio Ghibli addicted! I cappelli di Sophie e i petali di ciliegio della principessa Kaguya sono tra i nostri preferiti, ma sono davvero uno più bello dell’altro. E consentiranno di fare una videochiamata come se fossimo in uno dei nostri anime preferiti, da quelli di Miyazaki a quelli di Takahata.

Per ora gli sfondi pubblicati sono 8, ma Studio Ghibli ha comunicato che presto ce ne saranno altri.

Se anche voi volete nascondere i panni buttati sul letto o il disordine sul divano quando videochiamate parenti o amici, non vi resta che scegliere il vostro preferito, salvarlo e caricarlo sull’app che utilizzate, come per esempio Zoom (ovviamente le immagini non possono essere sfruttate per scopi commerciali o per pubblicizzare aziende o prodotti).

Per scaricare gli sfondi dello Studio Ghibli clicca qui

Fonte: Studio Ghibli

